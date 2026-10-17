卓榮泰站台沈伯洋砲轟蔣萬安 從輝達、巨蛋、牛奶一路酸到松機遷移

民進黨台北市長參選人沈伯洋雲林鄉親後援會今天下午成立，行政院長卓榮泰到場力挺，他直呼以後「洋流」不僅在台北，「洋流」會護台灣。卓說，北市4年建設跟政見只有「輝達、巨蛋、牛奶」，不用講別的，對台北市長蔣萬安很經濟；他認為，蔣選前50天講「松機」是投機。

卓榮泰指出，在沈伯洋還沒有真的告訴大家北市該怎麼做之前，想說蔣萬安也差不多，原來「沒有比較，沒有傷害」，一比較傷害就大了。他1989年當議員時，一年預算不到1000億元，現在2500億元，4年來北市用了近9000億元以上預算，應該做得更多、更好才對，但其實不然。

卓榮泰說，現在如果問北市過去4年建設跟政見，只有「輝達、巨蛋、牛奶」，問第二次就是「牛奶、巨蛋、輝達」，第三次問就是「巨蛋、牛奶、輝達」，這就是循環經濟，他一直在循環，對他來講很經濟，不用講別的，這就是台北市的循環經濟。

卓榮泰表示，可是問沈伯洋，他在第一個選區中山大同區已經講5個秘寶，包括圓山超級市民運動中心、夜市長、女性審計等。我們不是需要一個機器人，也不需要在北市一直重複，需要的是北市未來有願景的人當市長。

卓榮泰認為，沈伯洋看的是未來遠的方向、北市規畫，但蔣市長在看沈伯洋過去10年、20年、14歲講的事情。一個是用望遠鏡在看未來，一個是用顯微鏡在看過去，北市要一個對未來有願景的人來帶領成為全新的國際大都會，沈伯洋已經具備這樣的條件。

卓榮泰說，這樣講對蔣市長也不太公平，蔣最近講了新東西「松機」，那天他來行政院，自己問他4年來有沒有開過會、討論過、做什麼決議？他說他2023年就開始講。卓直呼，蔣2022年選舉時反對，為什麼過一年就贊成？當中一定出現重大轉折。

卓榮泰指出，蔣萬安說因為黃仁勳、輝達要來，才認為松機可廢掉。卓點出蔣講錯，黃仁勳是2025到2026才來，蔣怎麼2023年就會轉折？絕對不是黃仁勳，一定有其他人。自己很有興趣，請蔣把資料送到立法院，只要送來，他就好好地來討論松山機場該怎麼做。

卓榮泰表示，但現在松山機場有國際航線、國內航線、救災、醫療等，目前還沒想到該怎麼樣跟大家討論。但他認為，過去4年無所作為，選舉前50天講「松機」，是投機的講法，不是「松機」，是「投機」；另提及國民黨黨主席鄭麗文要大家「回台北救萬安」，卓疑惑，市長不是要服務我們、要替我們做事情？為什麼我們要去救他？