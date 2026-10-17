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蕭副總統力挺吳淑瑾 延續陳光復澎湖施政願景
副總統蕭美琴今天表示，民主進步黨澎湖縣長參選人吳淑瑾是澎湖縣長陳光復治理縣政最佳夥伴，期許民眾全力支持吳淑瑾，繼續帶著陳光復尚未完成的願景，持續率澎湖往前走。
蕭副總統由吳淑瑾等陪同參拜澎湖天后宮，向媽祖祈求國泰民安，受到民眾熱烈歡迎，並一一與民眾擊掌。
吳淑瑾表示，為延續陳光復施政，讓澎湖成為幸福島嶼，向民眾懇託全力支持她率澎湖往幸福島嶼前行。
蕭副總統說，陳光復與吳淑瑾是老前輩、老搭檔，對治理縣政與政治都不陌生，不論是數十年選民服務或地方上各政策推動、社會照顧及解決鄉親各種問題，已服務40年，非常有經驗。
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