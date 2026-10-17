花蓮選戰拚場...張峻總部成立現人潮 魏嘉賢設線上競總嗆不靠遊覽車

花蓮縣長候選人張峻今天成立競選總部，遊覽車一輛接著一輛，湧入大批民眾；另一位候選人魏嘉賢成立3D線上競總與張峻別苗頭，強調「不靠遊覽車撐場面」。國民黨提名的游淑貞將在縣黨部成立競選總部，日期還未定。

張峻和魏嘉賢都曾是國民黨員，退黨後這次以無黨籍參選，另一位候選人是國民黨提名的游淑貞，形成泛藍三腳督。

張峻競選總部位於花蓮市自強路及和平路口，今天下午舉辦成立大會，大批人潮擠爆會場。張峻將這次選戰定位「不分黨派」，現場有多位民進黨議員、要角到場相挺，也有民眾搖著國旗大唱國歌，氣氛相當熱烈。

魏嘉賢是3位候選人最早成立競選總部，本月4日在花蓮市國聯5路設置「未來基地」，昨天再宣布成立3D線上競選總部，以實體總部為藍本，民眾可透過網站（3d.lovehualien.com）瀏覽「四大主軸」、「六大向前」及「未來存摺」等政見與相關影片，並以科技互動。

「競選不必靠遊覽車動員撐場面」，魏嘉賢說，花蓮地形狹長，偏鄉及旅外縣民不方便來到競總，團隊在有限資源下，運用創意與科技，讓關心花蓮未來的人都能了解他的政策理念與發展藍圖。

魏嘉賢還邀其他候選人舉辦政見發表會。張峻今天說，選戰剩下40幾天，握住每個鄉親的手才是必須的。

游淑貞競辦表示，選舉行程緊湊，且已有公辦政見發表會，不會參加，至於競選總部，會先成立各鄉鎮市競總，再在縣黨部設置競選總部，日期還在討論。

無黨籍花蓮縣長魏嘉賢發揮創意成立線上競選總部，讓民眾更深入了解他的政見。圖／魏嘉賢競總提供

國民黨籍花蓮縣長候選人游淑貞（左）昨天到秀林鄉和平、和中、崇德等地拜票。圖／游淑貞競辦提供

花蓮縣長候選人張峻今天成立競選總部，現場人潮爆滿，遊覽車一台接著一台。記者王燕華／攝影