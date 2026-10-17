影／宋楚瑜基隆與童子瑋同框拉手喊「加油」 謝國樑錯過和宋合體

親民黨主席宋楚瑜今天到基隆出席副議長楊秀玉競選總部成立大會，宋楚瑜與民進黨基隆市長參選人童子瑋同台，宋拉住童的手大喊加油。童子瑋還在節目中提及，他自己與宋楚瑜的緣分其實可以追溯到童年，宋楚瑜用「天道酬勤」提醒他從政要勤奮努力，一直感恩在心。市長謝樑則是宋楚瑜離開後才到現場，兩人錯過合體。

基隆市長選戰激烈，藍白合對抗民進黨，親民黨主席宋楚瑜與民進黨市長參選人童子瑋和市長謝國樑都有交情，他到目前都未公開表示支持誰，今天互動受到矚目。

楊秀玉今天在七堵區光明路成立競選總部，宋楚瑜和童子瑋相鄰而坐，互動熱絡。宋楚瑜致詞表示，基隆是台灣的門戶，希望把資源整合起來，讓基隆進一步發展，所今天來為楊秀玉來加油，為童子瑋來加油，就是希望台灣能更好。

童子瑋表示，他和楊秀玉一樣，抱著感恩的心與民同心，他會更加努力，希望有機會可以為更多的市民。宋拉住童的手巧妙喊「童子瑋加油、楊秀玉凍蒜」。

童子瑋昨上許貴雅主持的「貴在真實」節目，提及自己與宋楚瑜的緣分其實可以追溯到童年。宋楚瑜擔任台灣省長期間，每逢過年或重要節慶，有時會到家中拜訪童永，甚至留下來一起吃飯。成為自己很早接觸公共事務的重要啟蒙。

童子瑋說，宋楚瑜用「天道酬勤」提醒他，從政最重要的就是勤奮努力、珍惜每一次服務的機會，而至今議長會客室仍掛著宋楚瑜送給他的「天道酬勤」墨寶，宋楚瑜一直提醒他要勤奮、要把握機會。

謝國樑出身親民黨也與宋楚瑜也有兩代交情，他原本也要出席楊秀玉競選總部成立大會與宋楚瑜同台，但到台北出席民眾黨籍台北市議員林珍羽的競選總部成立大會趕回延誤，直到宋楚瑜離開後才到，他到楊秀玉服務處為她送上好彩頭，稱楊秀玉的街道彩繪已成為七堵非常獨特、充滿了藝術跟文化特色，希望高票當選繼續為民服務。

針對童子瑋近來頻提出六六大順、交通政策等，謝國樑回應，讓人眼花撩亂，他比較關心天外天大火真相。

宋楚瑜與民進黨基隆市長參選人童子瑋同台，宋拉住童的手大喊加油、凍蒜。記者游明煌／攝影