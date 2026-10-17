評「車架隔條通」不尊重沈伯洋專業？蔣萬安：他專業是認知作戰

民進黨台北市長參選人日前提降低北市條通負面印象，主張在易產生爭執熱點，以「樹木與車架阻隔」，遭台北市長蔣萬安酸市政不是靠想像，沈伯洋今反批蔣萬安用鄙夷的方式質疑他這個專家。蔣萬安下午受訪再諷，沈伯洋有專業，是認知作戰專家。

沈伯洋今早出席活動受訪指出，他針對條通提出的作法，是犯罪學領域很常見的事情，蔣萬安卻用鄙夷的方式質疑他這個專家，這樣的政策討論很不健康，不尊重專業就會變這樣。

蔣萬安下午參加議員王欣儀競總成立受訪，針對沈伯洋指不尊重專業，蔣萬安指出，沒有，其實就是很好心的善意提醒沈委員，也就是說，要了解實際現實的狀況，其實條通的路不寬，那如果再加上阻隔或車架，其實會造成當地民眾非常的不方便。所以沈委當然有他的專業，他的專業就是認知作戰專家。