黃國昌竹南站台！批民進黨政府長者健保案帶頭造謠 向賴、卓下戰帖

台灣民眾黨主席黃國昌上午針對長者健保費補助修法爭議，痛批民進黨政府帶頭造謠，說以後年輕人每月要多繳3000元，事實上長者健保費由政府繳納，健保基金絕不會縮水，也不會轉嫁到年輕人身上，民眾黨創黨主席柯文哲3年前便提出長者健保費由中央政府負擔的主張，不該分為居住在那個縣市。黃國昌並向總統賴清德、行政院長卓榮泰下辯論戰帖，要求說明政策是否增加年輕人負擔、造成健保基金縮水。

黃國昌上午到苗栗縣竹南鎮為民眾黨苗栗縣議員參選人蔡君婷站台助講，針對昨天10月16日立院三讀通過老人福利法，有關65歲以上長者健保費由中央全額補助的修法案提出說明。

黃國昌指出，民眾黨創黨主席柯文哲2023年就提出長者健保費由中央政府負擔的主張，民眾黨立委進入立法院後一直持續推動。過去各縣市依財政條件提供不同程度的長者健保費補助，讓長者因居住地不同而承擔不同費用，以財政困難的苗栗為例，規畫明年80歲以上、原住民70歲以上老人才有健保補助，這是不公平的，應由中央統一負擔符合條件長者的健保費，避免地方財政差異造成照顧落差。

黃國昌痛批民進黨政府相關說法都是造謠，他保證長者健保費改由中央政府繳納，款項仍會進入健保基金，並質疑外界將政策與年輕人負擔增加、健保基金縮水畫上等號，這些都受到衛福部的說法誤導。

黃國昌公開向賴清德、卓榮泰下戰帖，要求兩人正面回答「會不會增加年輕人健保的負擔？會不會造成健保基金縮水？」。黃國昌指出，嘉義縣長翁章梁認為長者健保費由中央負擔，有助減輕地方政府財政負擔；台南市長黃偉哲也認為這項政策能讓台南長者獲得更充分照顧。不僅民進黨執政縣市首長表達支持，民進黨多名縣市長參選人也提出類似政策，既然民進黨內已有地方首長與參選人肯定這項政策，民進黨中央為何又對外提出不同的質疑與攻防。

黃國昌並點名民進黨苗栗縣長參選人陳品安，詢問她是否支持長者健保費補助修正案。黃國昌表示，她一定要支持，但是她會很尷尬，不用她當選縣長，此時此刻台灣民眾黨就已幫她完成政見。在場的民眾黨苗栗縣黨部主委、苗栗縣副縣長賴香伶也表示，縣長鍾東錦的競選對手可以不用選了，因為民眾黨已經幫她完成政見。

苗栗縣議員參選人蔡君婷也表示，許多長輩一輩子為家庭、為社會付出，退休後仍然精打細算過日子。對長者而言，健保費、醫療支出與日常生活開銷，都是實實在在的負擔。照顧長者不應只停留在節慶慰問或選舉期間的口號，而應落實在制度、預算與日常服務之中。

台灣民眾黨主席黃國昌（右三）上午到苗栗縣竹南鎮為民眾黨苗栗縣議員參選人蔡君婷站台助講。圖／蔡君婷競選團隊提供