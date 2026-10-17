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侯友宜今二度同框李四川 高呼新北市選對人就做對事

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市長侯友宜今與李四川二度同台，更喊話稱選舉是選人不是選黨，未來「選對人就會做對事，如果選錯人，事情就做不對了」。圖／李四川競辦提供
新北市長侯友宜今與李四川二度同台，更喊話稱選舉是選人不是選黨，未來「選對人就會做對事，如果選錯人，事情就做不對了」。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人今午受邀出席新北市彰化同鄉總會會員大會，現場席開百桌氣氛熱鬧。新北市長侯友宜今早先與李四川至蘆洲出席市議員李翁月娥競選總部成立大會，下午二度與李四川同台，更喊話選舉是選人不是選黨，未來的新北市長，要選一個禁得起檢驗、有做出成績的人，「選對人就會做對事，如果選錯人，事情就做不對了」。

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李四川今抵達現場，受彰化鄉親熱烈歡迎，並在總會長洪靜姿陪同下逐桌致意，許多鄉親紛紛自拍留念，握緊李四川手直呼「我們全家都支持你！」互動熱絡。

洪靜姿表示，一定要選一個為人民做對事的人選，請所有同鄉會鄉親及新北市民朋友，一定要給對的人才支持；世界彰化同鄉總會榮譽總會長洪村山也說，請大家要支持有專業、有經驗又會做事的李四川，接棒侯友宜市長繼續為新北打拚。

侯友宜表示，選舉是選人、不是選黨，未來的新北市長，要選一個禁得起檢驗、有做出成績的人，「選對人就會做對事，如果選錯人，事情就做不對了」，他也大讚李四川是做事的優質品牌，40幾年來為國家社會奉獻，許多新北重要建設更是李四川打下的基礎。

侯友宜更高呼，卸任前的最後一個心願，就是把棒子交給對的人，「拜託大家一定要支持努力打拚、踏實做事的李四川」。

李四川致詞時，首先感謝彰化同鄉會對新北市這片土地的付出，投入關懷弱勢、公益慈善活動不遺餘力，要表達最高的敬意跟謝意。他也表示，未來會持續攜手彰化鄉親為新北市打拚，要接棒侯市長的不是位置，而是必須完成的責任，「好的建設他會顧好，還沒完成的他會接續完成，規劃中的一定會盡速落實！」

李四川表示，已提出「南有巨蛋城，北有科學城」雙引擎發展藍圖，推動淡海新市鎮二、三期成為淡海科學城，同時也會興建蘆社大橋、結合交通建設台64、65線快速道路，串聯北士科輝達等AI高科技產業聚落量能，延伸至蘆洲、五股、土城、板橋、樹林等地，打造AI科技產業廊帶，創造新北在地更多、更好的就業機會。

今日活動，新北市副市長劉和然、立委張智倫、洪孟楷及議長蔣根煌、副議長陳鴻源等人都到場出席活動。

國民黨新北市長參選人今午受邀出席新北市彰化同鄉總會會員大會，現場席開百桌氣氛熱鬧。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人今午受邀出席新北市彰化同鄉總會會員大會，現場席開百桌氣氛熱鬧。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人今午受邀出席新北市彰化同鄉總會會員大會，現場席開百桌氣氛熱鬧。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人今午受邀出席新北市彰化同鄉總會會員大會，現場席開百桌氣氛熱鬧。圖／李四川競辦提供

李四川 侯友宜 新北 2026九合一選舉

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