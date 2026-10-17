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「他曾勸我選縣長！」 花蓮張峻競總成立季連成站台曝秘辛
無黨籍花蓮縣長參選人、議長張峻今天成立競選總部，行政院政務委員季連成專程站台相挺，受訪時自爆去年到光復救災時，曾被張峻勸進參選縣長。季連成認為，花蓮需要土生土長的人來當縣長，他支持張參選，未來張入主縣府也會提供一套完整的防災白皮書。
季連成今天專程到花蓮，他說，和張峻原本不認識，去年光復洪災他來指揮救災，張峻幾乎每天都陪著他。張峻是光復子弟，過程中他看到張峻愛鄉愛土的眼神和行動，認為花蓮要改變，要靠張峻才有希望。
季連成透露，去年救災後張峻曾來找他，勸進他參選花蓮縣長，兩人談了很久，他拒絕了。
他說，花蓮需要土生土長的人來選縣長，不是空降，即使後來賴清德總統要他選，他的想法也沒改變。他雖拒絕，但承諾會支持張選縣長。
張峻表示，花蓮已經空轉17年，現在市區最熱鬧的金三角商圈不見人潮，店家苦哈哈。他當時是看到季將軍救災的心，非常負責任，才會敦促承擔縣長大位來改變花蓮。
張峻已聘請季連成當防災總顧問，季連成允諾張峻當選後，會協助規畫一套完整的防災白皮書，讓花蓮防災有一番改變。
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