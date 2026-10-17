快訊

獨／郭靜純爆離婚！老公王信貴欠千萬債務人間消失 連綜藝大哥也中招

三重酒駕贓車瘋狂衝撞26輛機車 男子逃進民宅被員警逮出

聽新聞
0:00 / 0:00

「他曾勸我選縣長！」　花蓮張峻競總成立季連成站台曝秘辛

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
無黨籍花蓮縣長參選人張峻（右）今天成立競選總部，行政院政委季連成來站台，自曝曾被張峻勸進參選花蓮縣長。記者王燕華／攝影
無黨籍花蓮縣長參選人張峻（右）今天成立競選總部，行政院政委季連成來站台，自曝曾被張峻勸進參選花蓮縣長。記者王燕華／攝影

無黨籍花蓮縣長參選人、議長張峻今天成立競選總部，行政院政務委員季連成專程站台相挺，受訪時自爆去年到光復救災時，曾被張峻勸進參選縣長。季連成認為，花蓮需要土生土長的人來當縣長，他支持張參選，未來張入主縣府也會提供一套完整的防災白皮書。

2026九合一選舉

季連成今天專程到花蓮，他說，和張峻原本不認識，去年光復洪災他來指揮救災，張峻幾乎每天都陪著他。張峻是光復子弟，過程中他看到張峻愛鄉愛土的眼神和行動，認為花蓮要改變，要靠張峻才有希望。

季連成透露，去年救災後張峻曾來找他，勸進他參選花蓮縣長，兩人談了很久，他拒絕了。

他說，花蓮需要土生土長的人來選縣長，不是空降，即使後來賴清德總統要他選，他的想法也沒改變。他雖拒絕，但承諾會支持張選縣長。

張峻表示，花蓮已經空轉17年，現在市區最熱鬧的金三角商圈不見人潮，店家苦哈哈。他當時是看到季將軍救災的心，非常負責任，才會敦促承擔縣長大位來改變花蓮。

張峻已聘請季連成當防災總顧問，季連成允諾張峻當選後，會協助規畫一套完整的防災白皮書，讓花蓮防災有一番改變。

張峻 季連成 花蓮 2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

魏嘉賢選花蓮縣長提共辦政見發表 張峻、游淑貞無意願

花蓮12名參選人資格不符 市長參選人張榮法才遭偵辦又因前案撤銷登記

從花蓮光復救災展開 裕隆愛的里程「防災韌性網」守護我們的島

接見醫奉獎得主…賴清德讚花蓮慈濟全人照護 盼翻轉健保30年論件計酬制

相關新聞

卓揆轟立院通過長者免健保費違憲 賴總統卻誇屏東要這樣做「妥當了」

屏東縣長周春米今天舉行競選總部成立大會，總統賴清德等人到場力挺。立法院昨天通過修法讓65歲以上長者免繳健保費，遭行政院長卓榮泰抨擊立法院長韓國瑜放任在野黨帶頭違憲，賴清德上午宣講時問屏東縣長周春米，聽說屏東明年起65歲以上長者免繳健保費，「如果這樣就妥當了」。

貼賴總統競選場宣傳65歲以上長者免健保費 黃國昌：在玩哪招？

立法院昨三讀通過「老人福利法」第22條修正，65歲以上、所得稅率20％以下長者免繳健保費，遭行政院批評敗壞國家財政。民眾黨主席黃國昌稍早在社群平台貼出，賴清德總統今在民進黨屏東縣長周春米競選總部成立大會上宣傳該政策，讓他批評，請問賴總統、行政院長卓榮泰，你們現在在玩哪招？

影／46歲生日高嘉瑜競總成立高歌 王世堅小提琴伴奏不忘吐槽

民進黨前立委高嘉瑜今年捲土重來第四度參選議員，今天不只與市長參選人沈伯洋聯合競總成立，也是46歲生日。「扶龍王」綠委王世堅現身送上麥克風禮物，甚至重出江湖以小提琴幫高嘉瑜伴奏一曲，王吐槽，他和伴奏老師彈E調，高唱F調，笑說不簡單。

「萊爾校長」團隊新作 AI短劇「貓哥的煩惱」登場酸沈伯洋

民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年發表「柯震東震出我國毒品政策的爛瘡」文章，其內容被解讀成支持毒品合法化。風向株式會社推出全新AI政治諷刺短劇「貓哥的煩惱」，由「萊爾校長」原班團隊製作，讓毒舌市民貓哥與「瘍瘤博士」、「慧拗媽媽」等角色同台交鋒。

侯友宜今二度同框李四川 高呼新北市選對人就做對事

國民黨新北市長參選人今午受邀出席新北市彰化同鄉總會會員大會，現場席開百桌氣氛熱鬧。新北市長侯友宜今早先與李四川至蘆洲出席市議員李翁月娥競選總部成立大會，下午二度與李四川同台，更喊話選舉是選人不是選黨，未來的新北市長，要選一個禁得起檢驗、有做出成績的人，「選對人就會做對事，如果選錯人，事情就做不對了」。

「他曾勸我選縣長！」　花蓮張峻競總成立季連成站台曝秘辛

無黨籍花蓮縣長參選人、議長張峻今天成立競選總部，行政院政務委員季連成專程站台相挺，受訪時自爆去年到光復救災時，曾被張峻勸進參選縣長。季連成認為，花蓮需要土生土長的人來當縣長，他支持張參選，未來張入主縣府也會提供一套完整的防災白皮書。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。