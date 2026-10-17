綠營選將支持長者健保免費、藍白通過卻反對 蔣萬安：明顯雙標

立法院昨三讀修正通過老人福利法，讓65歲以上、所得稅率級距未達百分之20的長者免繳健保費，由中央機關補助，有多位民進黨的縣市首長參選人都缺席表決。對此，蔣萬安今酸在野黨要通過就不行，很明顯的雙重標準。

藍白陣營昨在重陽節前送大禮，在立法院會聯手三讀修正通過老人福利法第22條，讓65歲以上、所得稅率級距未達百分之20的長者免繳健保費，由中央機關補助。民眾黨團估超過400萬人受惠，以每名長者每月補助826元計算，每年增加支出約近360至380億元。

蔣萬安下午參加議員王欣儀競總成立受訪，針對老人福利法修法，蔣萬安說，看到很多民進黨縣長參選人都支持65歲以上長輩健保費免費，現在在野黨通過以後，他們又都反對，就像之前普發現金1萬，行政院通過就可以，在野黨要通過就不行，所以這很明顯的雙重標準，相信老百姓都看在眼裡。