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藍營推加碼普發兩萬元現金 徐國勇批違憲且債留子孫

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
民進黨彰化縣長參選人陳素月（左）今天在競選總部舉辦四大社團後援會，民進中央黨部秘書長徐國勇（中）批評藍營加碼普發兩萬元現金，違憲而且債留子孫。記者劉明岩／攝影
民進黨彰化縣長參選人陳素月（左）今天在競選總部舉辦四大社團後援會，民進中央黨部秘書長徐國勇（中）批評藍營加碼普發兩萬元現金，違憲而且債留子孫。記者劉明岩／攝影

民進黨彰化縣長參選人陳素月今天在競選總部舉辦四大社團後援會，民進黨秘書長徐國勇批評國民黨推動普發兩萬元現金，是違憲的，還是需要舉債發放，應該在不舉債的範圍內，把全民經濟發展的所得，讓全民來共同分享。

2026九合一選舉

總統賴清德8月17日宣布明年普發現金1萬元，國民黨立法院黨團提出「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例草案」，加碼至2萬元。立法院昨天在藍白人數優勢下，表決通過將普發2萬元特別條例草案，逕付二讀，由國民黨團負責召集朝野協商。

陳素月的四大社團後援會，包括獅子會、青商會、扶輪社及同濟會四大社團幹部及成員約三百人參加，分別由陳素月授旗，徐國勇則分享他在社團的豐功偉蹟，並希望各社團能支持陳素月及民進黨提名的參選人。

徐國勇說，針對藍營提案加碼普發兩萬元是違憲的，憲法70條規定得很清楚，立法委員不得為增加預算之決議，而民進黨普發一萬元是不舉債的，是國家我們的稅收的盈餘來發給大家，不會讓大家增加債務。但國民黨加碼發放兩萬元現金，卻是要舉債的。

徐國勇強調，我們不應舉債去普發現金，應該在不舉債的範圍內，把全民經濟發展的所得，讓全民來共同分享。

民進黨彰化縣長參選人陳素月（前排左5）今天在競選總部舉辦四大社團後援會，民進中央黨部秘書長徐國勇（前排左4）到場觀禮。記者劉明岩／攝影
民進黨彰化縣長參選人陳素月（前排左5）今天在競選總部舉辦四大社團後援會，民進中央黨部秘書長徐國勇（前排左4）到場觀禮。記者劉明岩／攝影

民進黨彰化縣長參選人陳素月（前排左牛）今天在競選總部舉辦四大社團後援會，民進中央黨部秘書長徐國勇（前排左1）到場觀禮。記者劉明岩／攝影
民進黨彰化縣長參選人陳素月（前排左牛）今天在競選總部舉辦四大社團後援會，民進中央黨部秘書長徐國勇（前排左1）到場觀禮。記者劉明岩／攝影

2026九合一選舉 彰化縣選舉 徐國勇 普發現金 陳素月 國民黨

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