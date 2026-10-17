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嘉義青溪婦女協會理事長交接 張啓楷原訂成立後援會臨時喊卡

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義青溪婦女協會今天舉辦新卸任理事長交接典禮，理事長呂曉玲帶領全體大合唱。記者黃于凡／攝影
嘉義青溪婦女協會今天舉辦新卸任理事長交接典禮，理事長呂曉玲帶領全體大合唱。記者黃于凡／攝影

嘉義市青溪婦女協會今天在滿福樓舉辦第四屆會員大會暨新卸任理事長交接典禮，嘉義市長黃敏惠、民眾黨嘉義市長參選人張啓楷、無黨籍嘉義縣長參選人吳品叡等人出席。張啓楷原訂在現場成立青溪婦女後援會，但疑因溝通協調問題，最後未當場宣布成立後援會。

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嘉義青溪婦女協會理事長蘇綠婷卸任，交棒給創會長呂曉玲擔任理事長，嘉義市婦女會榮譽理事長張麗卿、民眾黨嘉義市長參選人張啓楷、無黨籍嘉義縣長參選人吳品叡、議員張敏琪、議員黃思婷、議員參選人黃政融、梁樹綸、國民黨嘉義市黨部副主任委員魏孝智等人出席。

黃敏惠說，她當年始終不放棄，戰戰兢兢做好每件事，8年前回鍋當選市長，她相信「品質好才能回鍋」，路是自己走的，只要努力就能走出一條自己的康莊大道，現在清溪婦女會創會理事長呂曉玲再次回鍋擔任理事長，不優秀是沒辦法回鍋的，希望嘉義市未來能夠更好。

黃敏惠也說，嘉義縣長有吳品叡參選，嘉義市長要支持張啓楷，今年選舉很艱難，有人說躺著選就會贏了，需要一票一票努力打拚。嘉義輕軌尚未取得共識，縣市政府已通過用地變更，希望工程費用由中央負擔，行政院會就財務問題專案協商，革命尚未成功，同志仍須努力。

張啓楷說，青溪婦女協會卸任理事長蘇綠婷是嘉義高中同學的胞妹，擔任立委時經常有交流；創會長呂曉玲文筆很好，他提出許多有押韻的Slogan，都是呂曉玲教他的，希望再多想幾句，大家一起拚，年底守護嘉義民主聖地，延續黃敏惠執政的幸福與光榮。

嘉義青溪婦女協會今天舉辦新卸任理事長交接典禮，嘉義市長黃敏惠出席見證。記者黃于凡／攝影
嘉義青溪婦女協會今天舉辦新卸任理事長交接典禮，嘉義市長黃敏惠出席見證。記者黃于凡／攝影

嘉義青溪婦女協會今天舉辦新卸任理事長交接典禮，嘉義市長黃敏惠出席見證，並力挺民眾黨嘉義市長參選人張啓楷。記者黃于凡／攝影
嘉義青溪婦女協會今天舉辦新卸任理事長交接典禮，嘉義市長黃敏惠出席見證，並力挺民眾黨嘉義市長參選人張啓楷。記者黃于凡／攝影

民眾黨嘉義市長參選人張啓楷今天參加嘉義青溪婦女協會新卸任理事長交接典禮，原訂成立後援會但後來喊卡。記者黃于凡／攝影
民眾黨嘉義市長參選人張啓楷今天參加嘉義青溪婦女協會新卸任理事長交接典禮，原訂成立後援會但後來喊卡。記者黃于凡／攝影

嘉義青溪婦女協會今天舉辦新卸任理事長交接典禮，理事長呂曉玲帶領全體大合唱。記者黃于凡／攝影
嘉義青溪婦女協會今天舉辦新卸任理事長交接典禮，理事長呂曉玲帶領全體大合唱。記者黃于凡／攝影

2026九合一選舉 嘉義市選舉 張啓楷 吳品叡 黃敏惠

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