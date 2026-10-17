影／46歲生日高嘉瑜競總成立高歌 王世堅小提琴伴奏不忘吐槽

民進黨前立委高嘉瑜今年捲土重來第四度參選議員，今天不只與市長參選人沈伯洋聯合競總成立，也是46歲生日。「扶龍王」綠委王世堅現身送上麥克風禮物，甚至重出江湖以小提琴幫高嘉瑜伴奏一曲，王吐槽，他和伴奏老師彈E調，高唱F調，笑說不簡單。

沈伯洋今天選舉行程滿檔，一連現身多個與6位小雞的競總成立大會，中午來到內湖與高嘉瑜合體，沈伯洋競總副主委王世堅也到場力挺。王世堅送上一支全白麥克風給高嘉瑜，他說，除了讓她唱歌，也讓她帶著麥克風回到政壇，進軍議會為市民發聲。高表示，「我就用這支麥克風質詢沈伯洋」，王則笑說，他會把音量調小。

高嘉瑜說，2024年她選立委時，王世堅曾為自己拉小提琴，那場演唱會她唱了4個小時，世堅大哥那場之後受到很多驚嚇，聽說從此再也不拉小提琴。

王世堅提到，那時候她說要唱「橄欖樹」，「我幫她伴奏那一場以後，從此我就封琴了。」高嘉瑜直呼，今天要讓世堅大哥見證，重新站起來、重新做人、重新改變、甚至歌聲越來越好聽的高嘉瑜。

高嘉瑜介紹，「橄欖樹」是世堅大哥一個非常拿手的歌曲，今天由他來演奏，可以說是歷史性一刻，會讓這首歌再寫下新巔峰；她也預告，這首歌真的很難唱，但有跟王說自己這次一定會唱得比上次好。

接著，高嘉瑜、沈伯洋開金口合唱，王世堅則以小提琴伴奏。表演結束後，高嘉瑜直呼，她發現這首歌表現最好的就是世堅大哥的小提琴，還問他下次還會再幫自己拉小提琴嗎？王吐槽，我拉E調、伴奏的Keyboard老師彈E調，你們唱F調，不簡單，我們是交響樂。」

沈伯洋致詞表示，他對於選舉不是很了解，高嘉瑜幫忙非常多，自己第一個請教就是怎麼掃街，她的掃街就是一個人、最多一名助理和一個小蜜蜂，她一個人就是一個連、一個艦隊，非常不容易。

他說，高嘉瑜能夠跨越政黨壁壘，對話過程中，沒在管藍綠，就是用親切語言跟對方溝通，歌聲是另外一件事，他意思是高唱歌很好聽，只是有時候狀況不好，「台北順起來」她唱得超好聽。高嘉瑜現場立刻高歌一曲。

今天10月17日是高嘉瑜46歲生日，現場準備一個Q版沈伯洋、高嘉瑜的蛋糕。高嘉瑜問沈伯洋，「10月18日你知道是什麼日子嗎？是我爸生日，也是我生日農曆9月9日。你知道11月17日是什麼日子嗎？」沈伯洋坦言不知道，高直呼「是我滿月」，她再問11月28日是什麼日子？「是我跟沈伯洋當選的日子」，雙方互動你來我往，合唱生日快樂歌，氣氛熱絡。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（前排中）與市議員參選人高嘉瑜（前排右二）今天在內湖舉行聯合競選總部成立大會。記者張文玠／攝影

民進黨北市議員參選人高嘉瑜（左）與市長參選人沈伯洋（右）的聯合競總成立大會今天成立，也適逢高生日，現場特別準備大蛋糕與合唱生日快樂歌。記者張文玠／攝影