卓揆轟立院通過長者免健保費違憲 賴總統卻誇屏東要這樣做「妥當了」

屏東縣長周春米今天舉行競選總部成立大會，總統賴清德等人到場力挺。立法院昨天通過修法讓65歲以上長者免繳健保費，遭行政院長卓榮泰抨擊立法院長韓國瑜放任在野黨帶頭違憲，賴清德上午宣講時問屏東縣長周春米，聽說屏東明年起65歲以上長者免繳健保費，「如果這樣就妥當了」。

賴清德還誇讚周春米推動的生生有鮮奶政策，因為冷鏈完整，讓學生在學校就能喝鮮奶，這樣的作法應該推廣全國，不像台北市要學生憑證自己去領鮮奶，領的學生只有六七成；賴並提及屏東社會住宅已蓋一千三百戶給年輕人，要大家給周春米鼓鼓掌。

除了賴清德，包括總統府秘書長潘孟安、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、立法院民進黨團總召蔡其昌等人也到場力挺，周春米戴著「鵝」頭套唱歌進場，場面熱鬧。立委吳思瑤則送上洋流飄帶，並帶來同黨台北市長參選人沈伯洋的祝福影片。

沈伯洋在影片中提到，他現在正在台北奮戰中，周春米是他台大法律系的大學姐，學弟與學姐的合作，就像城市間要分工合作，台北要做AI、觀光、農業產銷，都可以跟屏東有關，南、高、屏要打造大南方新矽谷，一定可以讓區域更均衡，對國家也更好。

賴清德致詞時肯定周春米施政，大讚「值得鵝樂」，從農漁產業、科技發展、醫療、交通與社會福利，讓屏東升級加速。他還肯定屏東推動「周周喝鮮乳」政策，不僅將鮮乳送進校園，還以冷鏈配送，從細節照顧孩子的健康，遠超過台北市政績，經驗值得其他縣市學習。

不過賴清德致詞時口誤不斷，不但頻頻把高雄捷運延伸到屏東說成「高雄輕軌」，提到洋流時還數次說成「『韓流』很溫暖」，旁人提醒後才改口，讓支持者笑說「總統你累了嗎？」

周春米則感謝鄉親過去四年的支持，讓她與縣府團隊能全力推動各項建設與福利。身為屏東第一位女縣長，她以細膩施政落實「產業來、建設做、福利多」，她強調，世界不能沒有台灣，台灣半導體產業在全球發光，屏東也要積極招商，爭取科技與太空產業進駐，帶動相關產業升級。

周春米也介紹這次選舉的民進黨籍及友綠的縣議員、鄉鎮市長上台，全場高喊「凍蒜、屏東隊全壘打」，並特別介紹屏東市長參選人梁育慈，呼籲鄉親一起支持，讓從未有綠營當選過市長的屏東市能創造歷史。

屏東縣長周春米（左）今天舉行競選總部成立大會，她與屏東市長參選人梁育慈（右）戴「鵝頭帽」入場。圖／周春米團隊提供

屏東縣長周春米今天舉行競選總部成立大會，希望民進黨屏東隊全壘打。記者潘奕言／攝影

屏東縣長周春米今天舉行競選總部成立大會，立委吳思瑤送上洋流飄帶，並帶來沈伯洋的祝福影片。記者潘奕言／攝影