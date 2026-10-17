貼賴總統競選場宣傳65歲以上長者免健保費 黃國昌：在玩哪招？

立法院昨三讀通過「老人福利法」第22條修正，65歲以上、所得稅率20％以下長者免繳健保費，遭行政院批評敗壞國家財政。民眾黨主席黃國昌稍早在社群平台貼出，賴清德總統今在民進黨屏東縣長周春米競選總部成立大會上宣傳該政策，讓他批評，請問賴總統、行政院長卓榮泰，你們現在在玩哪招？

黃國昌表示，民進黨從昨天開始鋪天蓋地的抹黑「老人福利法」的修正，結果今天早上，賴總統在周春米的競選總部成立大會上，大力支持補貼65歲以上長者健保費的政策。

黃國昌指出，賴總統對周春米說，「聽說明年開始65歲以上長輩免健保費，有影、唔影？」「哦，那這樣就妥當了，若這樣就妥當了。」請問賴總統、卓榮泰，你們現在在玩哪招？