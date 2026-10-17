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影／沈伯洋讚高嘉瑜有勇氣 盼鄉親做學姐最強後盾

攝影中心／ 記者張文玠／即時報導
適逢台北市議員參選人高嘉瑜生日，聯合競總成立大會現場特別準備大蛋糕與合唱生日快樂歌，沈伯洋（右）與高嘉瑜（左）於台上開心慶生。記者張文玠／攝影
適逢台北市議員參選人高嘉瑜生日，聯合競總成立大會現場特別準備大蛋糕與合唱生日快樂歌，沈伯洋（右）與高嘉瑜（左）於台上開心慶生。記者張文玠／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋與台北市議員參選人高嘉瑜，今於內湖民權東路六段盛大舉行聯合競選總部成立大會，現場湧入大批支持者，兩人同台合體展現拚戰決心。 

2026九合一選舉

高嘉瑜登台致詞時砲火猛烈，直批市府對基層民意感受麻木。她指出，近期接獲大量民眾陳情，從公園路樹遭砍、學校營養午餐品質、幼童虐兒事件，到攸關市民權益的1999市民熱線陳情案件，經常陷入「已讀不回」的窘境，甚至同一件事還會被市府以「已經陳情過、不再受理」冷淡回應。高嘉瑜強調，台北市民真正需要的是願意用心傾聽、與民眾站在一起且能切實解決問題的首長，而不是忽視民眾心聲的市府團隊。 

沈伯洋致詞時則為高嘉瑜讚聲。他笑稱，外界常認為自己很有勇氣面對各種議題與攻擊，但身為台大法律系學姐的高嘉瑜也是「一模一樣的人」。沈伯洋表示，高嘉瑜一路走來始終如一，正因為充滿勇氣、敢言且貼心，雖在政治路上遇到許多絆腳石，但對選民而言是極具保障的民意代表，懇請港湖鄉親集中選票，「再一次支持嘉瑜學姐」，讓她回到議會為市民嚴格把關。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（前排中）與市議員參選人高嘉瑜（前排右二）於內湖舉行聯合競選總部成立大會。記者張文玠／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（前排中）與市議員參選人高嘉瑜（前排右二）於內湖舉行聯合競選總部成立大會。記者張文玠／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）抵達內湖競選總部大會現場，穿過熱情人潮與沿途支持者高舉雙手擊掌互動。記者張文玠／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（中）抵達內湖競選總部大會現場，穿過熱情人潮與沿途支持者高舉雙手擊掌互動。記者張文玠／攝影

2026九合一選舉 台北市選舉 高嘉瑜 沈伯洋

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