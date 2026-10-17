影／沈伯洋讚高嘉瑜有勇氣 盼鄉親做學姐最強後盾

民進黨台北市長參選人沈伯洋與台北市議員參選人高嘉瑜，今於內湖民權東路六段盛大舉行聯合競選總部成立大會，現場湧入大批支持者，兩人同台合體展現拚戰決心。

高嘉瑜登台致詞時砲火猛烈，直批市府對基層民意感受麻木。她指出，近期接獲大量民眾陳情，從公園路樹遭砍、學校營養午餐品質、幼童虐兒事件，到攸關市民權益的1999市民熱線陳情案件，經常陷入「已讀不回」的窘境，甚至同一件事還會被市府以「已經陳情過、不再受理」冷淡回應。高嘉瑜強調，台北市民真正需要的是願意用心傾聽、與民眾站在一起且能切實解決問題的首長，而不是忽視民眾心聲的市府團隊。

沈伯洋致詞時則為高嘉瑜讚聲。他笑稱，外界常認為自己很有勇氣面對各種議題與攻擊，但身為台大法律系學姐的高嘉瑜也是「一模一樣的人」。沈伯洋表示，高嘉瑜一路走來始終如一，正因為充滿勇氣、敢言且貼心，雖在政治路上遇到許多絆腳石，但對選民而言是極具保障的民意代表，懇請港湖鄉親集中選票，「再一次支持嘉瑜學姐」，讓她回到議會為市民嚴格把關。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（前排中）與市議員參選人高嘉瑜（前排右二）於內湖舉行聯合競選總部成立大會。記者張文玠／攝影