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李四川幼托後援會成立 劉和然轟蘇巧慧把餵藥講成餵毒還想選市長

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川幼托後援會今成立，新北許多幼托團體到場相挺，新北市副市長劉和然(圖右)也到場助講。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長參選人李四川幼托後援會今成立，新北許多幼托團體到場相挺，新北市副市長劉和然(圖右)也到場助講。記者林媛玲／攝影

國民黨新北市長參選人李四川幼托後援會今成立，新北許多幼托團體到場相挺，新北市副市長劉和然也到場助講，更抨擊3年前新北發生幼兒園疑似餵藥事件遭執政黨抹黑成餵毒案，更抨擊對手蘇巧慧過去公開指控是惡毒事件，至今都未道歉。李四川則重申將公私協力共同推動各項友善育兒政見，打造讓年輕人願意生、養得起的育兒友善環境。

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新北市副市長劉和然今到場助講時抨擊，過去發生在幼兒園餵藥案事件，執政黨為政治目的與延續政權，將未起訴的案件講成餵毒案，破壞了幼教老師、家長與師生之間的信任關係，事後經過多次的檢驗結果都是陰性，儘管事件得到平反，但執政黨卻質疑是小孩沒吃到毒品。

劉和然說，當時有一個立委蘇巧慧竟然說這麼惡毒的事件，我們的幼兒園老師怎麼做得出來？到現在她有沒有道歉過？台下幼教團體回說沒有。劉說，蘇巧慧到現在都沒道歉，竟然想要來選新北市市長，因為有些人在政治上很會表演，他呼籲大家支持李四川，讓李四川進入新北市政府為民眾服務。

中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣今擔任講者，他說，幼教是多麼單純的工作，竟被惡意的政客操作成「餵毒」，更抨擊蘇巧慧委員，當時在她的臉書信誓旦旦提到這就是餵毒案，雖經專業檢驗證實清白，但全國幼教夥伴同受其害，全國家長人心惶惶，至今有站出來道歉嗎？這樣的公理正義何在？他也提及新北市府對幼教的支持與福利獲得實質肯定，支持李四川能接下侯友宜市長的棒子，展現對幼教產業的重視與照顧。

李四川致詞時表示，他自己雖然年紀大且非幼教專業，但只要做錯了就會勇於公開道歉，絕不拐彎抹角，這就是老師教給他的，這就是教育，這幾個月深入學習與接觸，真正了解到第一線幼教老師與幼兒園所面臨的實際問題與挑戰。

李四川強調，未來將公私協力推動育兒友善環境，研議導入容積獎勵與房屋稅優惠，提高企業附設幼托的誘因，並會推動三大親子政見，將好孕專車補助延長至寶寶滿1歲、於國民運動中心試辦每週三免費臨托服務，以及規劃興建兼具職能體驗與探索學習功能的室內大型「新北BABY BOSS成長館」等政見。

國民黨新北市長參選人李四川幼托後援會今成立，新北許多幼托團體到場相挺，新北市副市長劉和然(圖右)也到場助講。記者林媛玲／攝影
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國民黨新北市長參選人李四川幼托後援會今成立，新北許多幼托團體到場相挺。記者林媛玲／攝影
國民黨新北市長參選人李四川幼托後援會今成立，新北許多幼托團體到場相挺。記者林媛玲／攝影

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