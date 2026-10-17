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「萊爾校長」團隊新作 AI短劇「貓哥的煩惱」登場酸沈伯洋

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
風向株式會社推出全新AI政治諷刺短劇「貓哥的煩惱」，由「萊爾校長」原班團隊製作。圖／截自風向株式會社提供影片
風向株式會社推出全新AI政治諷刺短劇「貓哥的煩惱」，由「萊爾校長」原班團隊製作。圖／截自風向株式會社提供影片

民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年發表「柯震東震出我國毒品政策的爛瘡」文章，其內容被解讀成支持毒品合法化。風向株式會社推出全新AI政治諷刺短劇「貓哥的煩惱」，由「萊爾校長」原班團隊製作，讓毒舌市民貓哥與「瘍瘤博士」、「慧拗媽媽」等角色同台交鋒。

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短劇首集「毒品就是藥？」從一場看病對話切入，聚焦沈伯洋過往涉及毒品與藥物、社區及藥局供應等議題的言論，把政治論述搬進生活現場，看看究竟是市民聽不懂，還是愈聽懂愈不對勁。

首集中，生病的貓哥碰上「瘍瘤博士」，原本只想解決身體不舒服。當話題一路從藥物談到毒品，再談到社區與藥局，貓哥的疑問也越來越多：這種認知混淆，對社會到底有什麼幫助？

製作團隊表示，名詞可以重新定義，問題卻不會自動消失；政策說得再漂亮，市民還是會問：東西誰來管？風險誰承擔？出了問題誰負責？

製作團隊表示，「貓哥的煩惱」創作理念為通過情景喜劇的風格，接下來會推出一系列的AI諷刺短劇，每一集都會探討2026年的社群熱點、以市民視角探討公共議題，用毒舌的調侃戳破政客的玻璃心，揭露昨是今非的政治謊言，追究荒謬政策的背後邏輯，讓公共議題愈辯愈明。

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