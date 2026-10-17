蔣萬安政績+1！艋舺公園大改造化身微型森林 一眼眺望百年龍山寺

北市艋舺公園改造工程完工，台北市長蔣萬安今主持開園典禮，迎來空間大翻轉，不僅新植43株喬木增加綠蔭，打造微型森林，園區整合中軸步道、親水廣場、親子涼亭、星象廣場區塊，中軸線可以一眼望到百年古蹟龍山寺。

蔣萬安指出，他上任後持續走訪萬華、傾聽地方心聲，針對地方期待公園改造、注入新生命的建議，經多次討論及整體規畫，讓百年地標煥然一新，期盼進一步帶動地方發展，開啟萬華嶄新篇章。

艋舺公園擁有超過百年歷史，也是萬華重要的在地地標，與具指標性的信仰中心龍山寺有著深厚淵源，公園去年6月開始景觀工程。

蔣萬安致詞指出，這次改造以開放空間、串聯景觀為重要方向，透過打開南側廊道及東側邊界，讓民眾能直接眺望龍山寺，拉近公園與周邊歷史文化地標的距離；親水廣場則以鏡面水池設計，映照龍山寺建築之美，營造兼具景觀與休憩功能的公共空間。

蔣萬安說，公園也增加43株喬木，提升綠蔭覆蓋，打造城市中的微型森林。感謝地方鄉親提供各項建議，讓改造工程更貼近市民需求，也為艋舺公園創造嶄新的空間風貌。

蔣萬安也特別感謝艋舺龍山寺董事長黃書瑋捐贈三面觀音銅雕，以及藝術家蒲浩志的參與，為公園增添深厚的文化意涵。三面觀音像分別呈現持經、淨瓶及送子意象，象徵智慧、慈悲與生命延續，不僅呼應萬華的歷史發展脈絡及艋舺公園與龍山寺的深厚淵源，也彰顯觀音信仰在地方文化中的重要地位。

蔣萬安指出，近一個月市府安排多元活動，包含今日登場的紅包場演唱會，讓喜愛紅包場文化的民眾能夠親身參與。下周還將邀請國際頂尖表演團體雲門舞集演出經典舞作「十三聲」，讓世界級藝文展演走進萬華、深入地方。此次演出也特別感謝黃書瑋董事長的支持，讓在地居民有機會近距離欣賞精彩演出。

蔣萬安最後表示，期待與市民一同迎接嶄新的艋舺公園，開箱萬華全新的未來。透過公共空間改造、歷史文化保存、藝文活動及商圈市場串聯，艋舺公園將不只是市民休憩的好去處，更希望成為吸引國內外旅客造訪萬華的重要亮點，讓更多人認識萬華的歷史底蘊與文化特色，為地方注入持續發展的新動能。

艋舺公園改造完成，今舉行開園啟用典禮。圖／北市府提供

艋舺公園改造完成，中軸線可以一眼望到百年古蹟龍山寺。圖／北市府提供

艋舺公園改造完成，也種了43棵喬木。圖／北市府提供