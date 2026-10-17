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台東藍營縣長參選人吳秀華推MV「秀台東」 走遍16鄉鎮市足跡入歌

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
國民黨台東縣長參選人、議長吳秀華演唱競選主題曲「秀台東」，透過音樂傳遞對台東土地與鄉親的情感。圖／吳秀華競辦提供
國民黨台東縣長參選人、議長吳秀華演唱競選主題曲「秀台東」，透過音樂傳遞對台東土地與鄉親的情感。圖／吳秀華競辦提供

國民黨台東縣長參選人、議長吳秀華競選總部今天推出競選主題MV「秀台東」，將她從政以來走訪台東16鄉鎮市、與地方鄉親互動的點滴融入歌曲，透過音樂呈現地方人情與文化特色。

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秀台東以「一步一步走進，你我的日常；傾聽每一份聲音，陪伴每一個夢想」為主軸，MV畫面從山線到海線、從城市到部落，記錄吳秀華走訪地方的足跡，以及與鄉親交流的畫面。

吳秀華表示，台東擁有豐富的自然景觀、多元族群文化，也有許多優秀的在地音樂人。她希望透過這首歌，讓更多人看見台東的美好，也讓屬於台東的故事，透過在地音樂人的創作傳唱出去。

她說，這次與在地音樂人及好友共同完成秀台東，不只是一首競選歌曲，也是大家以音樂表達對家鄉認同與情感的作品。從政以來與鄉親建立的情誼，以及每一次相遇和鼓勵，都是她持續投入地方事務的動力。

吳秀華表示，未來將持續走訪地方、傾聽不同聲音，與鄉親一起為台東努力。競選總部指出，秀台東競選主題MV已正式推出，邀請民眾上網欣賞與分享。

藍營 2026九合一選舉 吳秀華 台東縣選舉

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