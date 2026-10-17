蘇巧慧連趕永和中和競總成立 宣示加速都更與軌道建設

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午連趕兩場，分別與新北市議員參選人羅文崇成立永和聯合競選總部，以及與張志豪成立中和聯合競選總部。現場吸引數百位鄉親熱情參與，不少支持者揮舞「慧聚」應援小物，甚至有粉絲帶著水獺玩偶大喊「水獺媽媽加油」，氣氛十分熱烈。立法委員吳秉叡、林楚茵、張雅琳及多位市議員、黨公職皆到場挺身支持。

蘇巧慧大讚羅文崇深耕永和，從交通安全到老舊地下道拆除，服務從未間斷，盼市民支持有毅力的羅文崇重返議會。針對永和發展，蘇巧慧主張成立「都市更新局」，以大陳社區、頂溪捷運站周邊及永和行政園區三大公辦都更案為基礎，打造永和成為新北都更示範區與「藝術之都」，實現青年追夢、長者安居的願景。

談及中和選情，蘇巧慧大讚具備中央發言人歷練的張志豪是「新時代新北隊」最佳代言人，期許攜手讓中和三席全上。在交通與產業方面，她強調將全力推動萬大中和樹林線及中和光復線，並主張將中和光復線延伸至松山機場，完善出國、就醫與戰備需求；同時更應積極爭取科技園區落腳新北，將人才、產業與資金留在在地。

蘇巧慧強調，她已勤跑新北超過800天，並用逾10年時間為新北向中央爭取預算。「首長的態度決定城市的高度，速度決定前進的腳步」，市政細節可調整，但價值與底線絕不能變，未來將用新方法解決老問題，帶領新北持續進步。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午連趕兩場，分別出席與新北市議員參選人羅文崇成立永和聯合競選總部，以及與張志豪成立中和聯合競選總部。圖／蘇巧慧競辦提供