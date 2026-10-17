藍營發布台中市長選情新民調 江啟臣領先何欣純11.1％

國民黨台中市議會黨團今天發布最新市長選舉民調，國民黨市長參選人江啟臣支持度39.8%，民進黨參選人何欣純28.7%，差距11.1個百分點。國民黨團表示，白營支持者與中間選民多支持江，展現強勁跨黨派號召力。民進黨團則說，國民黨開心就好，支持者可以出國玩了。

本次民調由國民黨台中市議會黨團委託世新大學民意調查中心執行，調查時間是10月15日到16日，採取電腦輔助電話訪問，成功訪問樣本數1070人，在95%信心水準下，抽樣誤差在正負3個百分點以內，並依照母體加權。

國民黨團表示，市長支持度方面，江啟臣39.8%、何欣純28.7%，看好度江更是以39.6%強壓何的23.3%；江曾擔任國民黨主席，現任立法院副院長，擁有全國知名度，在不提示人名的開放式調查下，江啟臣的總指名度為62.6%，高於何欣純的53.7%。

國民黨團指出，江啟臣獲得44.4%男性與35.5.%女性支持，都高於何欣純，各年齡層均領先對手，50歲以上更獲得過半或近半的壓倒性支持，學歷部分也都超過對手，高中職以上尤為顯著；黨派支持度方面，江除了獲得八成五藍營支持，在白營與中間選民分別得到67.8%與31.5%支持度，勝過何欣純的2.8%與22%。

區域結構方面，江啟臣在全市8個立委選區中，有5處領先，以行政地理四大分區來看，江在山線領先最多，城區也贏超過10個百分點，海線差距較小，屯區則是何欣純占優。

國民黨團強調，還有將近三成選民未表態，國民黨全體議員會做江啟臣最堅強的後盾，持續以踏實政見和專業問政爭取市民認同。

民進黨議會黨團總召周永鴻表示，國民黨開心就好，按照這份民調，國民黨支持者可以出國玩了，不需要擔心選舉，江啟臣也不必倉促推出各種何欣純老早提出的政見，繼續靠垃圾山、廚餘湖和購物節穩穩選就行。