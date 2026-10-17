蔡易餘成立聯合競選總部 父蔡啟芳戴口罩及帽子低調現身

民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘今天分別成立新港鄉、大林鎮聯合聯合總部，邀請經濟部長龔明鑫及內政部前部長、民進黨秘書長徐國勇站台，蔡易餘父親、前立委蔡啟芳低調現身，戴口罩及帽子坐在台下。造勢現場集結上千人，高喊「嘉義黃金十年，經濟活力沖天」，展現團結氣勢。

新港鄉長葉孟龍拚連任，議員林秀琴、黃啟豪、陳文忠、林岱杰上台支持，新港鄉前鄉長邱晉煌擔任新港後援會長。大林鎮長許有疆拚連任，僅他登記參選，同額選舉，議員江志明到場支持。縣長翁章梁趕場參加，拿著麥克風走進人群開講。

徐國勇說，他今天有27個行程，凌晨6時開車到處跑，沒有搭高鐵，優先選擇嘉義，為了推薦好的人選，拜託大家不要讓他白跑一趟，他在內政部長每年最少到訪新港鄉一次，並且誠心向媽祖祈禱，嘉義縣從農業大縣脫胎換骨，成為農工科技大縣，大家要繼續支持蔡易餘。

龔明鑫說，台灣今年經濟成長率有望超過12%，創下39年新高，明年0至18歲每人每月補助5000元，並提追加預算，將老人年金8100元增加至10000元，今年預算若通過，明年都能領到；另也撥出1000億元支持中小企業，嘉義共有2萬5千家企業、攤販及市場，盼讓地方更繁榮。

龔明鑫也說，嘉義縣過去8年出了一個好縣長翁章梁，讓嘉義有翻轉機會，台積電設廠吸引許多供應商，未來新港農場將規畫科技園區，嘉義未來有半導體、無人機產業，吸引上百家廠商想進駐，請大家繼續支持蔡易餘，讓縣府與中央攜手合作，促進地方繁榮發展。

翁章梁表示，蔡易餘擁有台大法律系學歷，擔任立委十年，經驗豐富，45歲就受民進黨提名參選縣長，比他54歲才當縣長更厲害，嘉義正處於發展階段，決定未來方向的掌舵手至關重要，蔡易餘是最適合的人選，能帶領嘉義進步，在場每個人都有責任要幫忙拉票。

蔡易餘說，他會將經濟紅利分享給嘉義縣民，生育補助提高為第一胎3萬元、第二胎6萬元、第三胎9萬元，第四胎以上12萬元，補助婦女3年凍卵保存費及孕婦RSV疫苗；調整重陽敬老金級距，讓80歲以上長者提早領6000元，並推動敬老卡多元使用，可搭計程車、買農特產。

經濟部長龔明鑫今天參加嘉義縣長參選人蔡易餘造勢活動，喊話台灣今年經濟成長率有望超過12%。記者黃于凡／攝影

嘉義縣長參選人蔡易餘今天成立新港鄉及大林鎮聯合競選總部，號召活力團隊成員展現團結氣勢。記者黃于凡／攝影

嘉義縣長翁章梁今天為黨籍嘉義縣長參選人蔡易餘站台，走進人群開講展現接地氣形象。記者黃于凡／攝影