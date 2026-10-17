快訊

中職／龍隊打線出爐！蔣少宏結束連任7場先發蹲捕 龍隊啟用林辰勳扛G1

白宮發言人只當5天！記者揭才登場2分鐘就知會下台「 川普害她淪笑柄」

「最強秋老虎」下周一現蹤！賈新興：薔琵颱風不排除接近台灣甚至登陸

聽新聞
0:00 / 0:00

蔡易餘成立聯合競選總部 父蔡啟芳戴口罩及帽子低調現身

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
蔡易餘父親、前立委蔡啟芳今天戴著帽子及口罩，低調現身造勢活動。記者黃于凡／攝影
蔡易餘父親、前立委蔡啟芳今天戴著帽子及口罩，低調現身造勢活動。記者黃于凡／攝影

民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘今天分別成立新港鄉、大林鎮聯合聯合總部，邀請經濟部長龔明鑫及內政部前部長、民進黨秘書長徐國勇站台，蔡易餘父親、前立委蔡啟芳低調現身，戴口罩及帽子坐在台下。造勢現場集結上千人，高喊「嘉義黃金十年，經濟活力沖天」，展現團結氣勢。

2026九合一選舉

新港鄉長葉孟龍拚連任，議員林秀琴、黃啟豪、陳文忠、林岱杰上台支持，新港鄉前鄉長邱晉煌擔任新港後援會長。大林鎮長許有疆拚連任，僅他登記參選，同額選舉，議員江志明到場支持。縣長翁章梁趕場參加，拿著麥克風走進人群開講。

徐國勇說，他今天有27個行程，凌晨6時開車到處跑，沒有搭高鐵，優先選擇嘉義，為了推薦好的人選，拜託大家不要讓他白跑一趟，他在內政部長每年最少到訪新港鄉一次，並且誠心向媽祖祈禱，嘉義縣從農業大縣脫胎換骨，成為農工科技大縣，大家要繼續支持蔡易餘。

龔明鑫說，台灣今年經濟成長率有望超過12%，創下39年新高，明年0至18歲每人每月補助5000元，並提追加預算，將老人年金8100元增加至10000元，今年預算若通過，明年都能領到；另也撥出1000億元支持中小企業，嘉義共有2萬5千家企業、攤販及市場，盼讓地方更繁榮。

龔明鑫也說，嘉義縣過去8年出了一個好縣長翁章梁，讓嘉義有翻轉機會，台積電設廠吸引許多供應商，未來新港農場將規畫科技園區，嘉義未來有半導體、無人機產業，吸引上百家廠商想進駐，請大家繼續支持蔡易餘，讓縣府與中央攜手合作，促進地方繁榮發展。

翁章梁表示，蔡易餘擁有台大法律系學歷，擔任立委十年，經驗豐富，45歲就受民進黨提名參選縣長，比他54歲才當縣長更厲害，嘉義正處於發展階段，決定未來方向的掌舵手至關重要，蔡易餘是最適合的人選，能帶領嘉義進步，在場每個人都有責任要幫忙拉票。

蔡易餘說，他會將經濟紅利分享給嘉義縣民，生育補助提高為第一胎3萬元、第二胎6萬元、第三胎9萬元，第四胎以上12萬元，補助婦女3年凍卵保存費及孕婦RSV疫苗；調整重陽敬老金級距，讓80歲以上長者提早領6000元，並推動敬老卡多元使用，可搭計程車、買農特產。

經濟部長龔明鑫今天參加嘉義縣長參選人蔡易餘造勢活動，喊話台灣今年經濟成長率有望超過12%。記者黃于凡／攝影
經濟部長龔明鑫今天參加嘉義縣長參選人蔡易餘造勢活動，喊話台灣今年經濟成長率有望超過12%。記者黃于凡／攝影

嘉義縣長參選人蔡易餘今天成立新港鄉及大林鎮聯合競選總部，號召活力團隊成員展現團結氣勢。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長參選人蔡易餘今天成立新港鄉及大林鎮聯合競選總部，號召活力團隊成員展現團結氣勢。記者黃于凡／攝影

嘉義縣長翁章梁今天為黨籍嘉義縣長參選人蔡易餘站台，走進人群開講展現接地氣形象。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁今天為黨籍嘉義縣長參選人蔡易餘站台，走進人群開講展現接地氣形象。記者黃于凡／攝影

內政部前部長、民進黨秘書長徐國勇今天趕場參加嘉義縣長參選人蔡易餘造勢活動。記者黃于凡／攝影
內政部前部長、民進黨秘書長徐國勇今天趕場參加嘉義縣長參選人蔡易餘造勢活動。記者黃于凡／攝影

蔡易餘 蔡啟芳 2026九合一選舉 嘉義縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

嘉義縣議員53人登記參選 中選會公告1人不符合參選資格

地方支持長者健保補助 綠參選人也相挺

立院三讀老人福利法將排富補助健保費 翁章梁：有助減輕地方壓力

江啟臣婦團後援會成立　承諾照顧婦幼、守護長輩

相關新聞

蔣萬安政績+1！艋舺公園大改造化身微型森林 一眼眺望百年龍山寺

北市艋舺公園改造工程完工，台北市長蔣萬安今主持開園典禮，迎來空間大翻轉，不僅新植43株喬木增加綠蔭，打造微型森林，園區整合中軸步道、親水廣場、親子涼亭、星象廣場區塊，中軸線可以一眼望到百年古蹟龍山寺。

沈伯洋稱「矽谷舊思維」蔣競辦酸：為了打擊蔣萬安政見盡顯無知

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前替黨籍北市議員參選人站台時，質疑台北科技廊帶「到底要串連什麼」，並稱矽谷是「舊思維」。蔣萬安競選辦公室發言人楊沛緰質疑，沈伯洋為了打擊蔣萬安提出的政見，盡顯對市政與產業面的無知。

「韓流」吹進賴瑞隆本命區 韓國瑜小港助講抗「隆捲風」 柯志恩：天意

國民黨高雄市長參選人柯志恩今晚在小港舉辦「廟口開講」，曾掀起韓流旋風的立法院長韓國瑜到場助講，被外界視為直搗對手賴瑞隆前鎮、小港本命區。對此，柯志恩今被問到是否刻意安排，她笑回「這是天意」，強調早已規畫好，並非刻意選在同一天，但也不忘點名賴瑞隆先處理好本命區爭議。

連署開除趙少康黨籍？游淑慧駁「謠言何來」 蔣萬安：此刻一定要團結

資深媒體人趙少康近期兩度專訪民進黨台北市長參選人沈伯洋，藍營內有不同聲音，昨傳出有國民黨中央委員正發起連署，要開除趙的黨籍。對此，蔣萬安上午受訪，被問到會不會影響藍營選戰時表示，在這時刻，絕對一定要站穩腳步、團結一致。

「萊爾校長」團隊新作 AI短劇「貓哥的煩惱」登場酸沈伯洋

民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年發表「柯震東震出我國毒品政策的爛瘡」文章，其內容被解讀成支持毒品合法化。風向株式會社推出全新AI政治諷刺短劇「貓哥的煩惱」，由「萊爾校長」原班團隊製作，讓毒舌市民貓哥與「瘍瘤博士」、「慧拗媽媽」等角色同台交鋒。

老人免健保費修法缺席 沈伯洋親揭不投票原因

藍白昨天聯手三讀通過老人免健保費修法，但議場中，代表民進黨參選台北市長的立委沈伯洋缺席未投票。沈伯洋今到社子島坤天亭四甲內祈安賜福繞境，被問及此事時回應，立委無法正視不滿的民意，硬要通過法案，恕他不出席投票。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。