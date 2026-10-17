單日連跑4場競總成立 何欣純從南台中跑到北台中「每場都很重要」

民進黨台中市長參選人何欣純今天行程滿檔，單日參加4場議員聯合競總成立大會，從南台中跑到北台中，下午還要回本命區霧峰車掃。她表示，每場議員參選人競總成立都非常重要，不管再怎麼趕都要趕上，也非常有信心，台中隊一定可以改變台中。

何欣純上午先到南區參加議員陳雅惠的競總成立大會，大讚陳是最認真的議員，跑行程經過東南區的時候，經常看到她騎著機車在街角巷弄鑽來鑽去，一步一腳印扎實經營；對於實實在在做事的人，懇請鄉親用選票肯定。

何欣純強調，她和陳雅惠都是媽媽，非常關心孩子的教育和托育，提出六心社會福利政見，中央要發0到18歲每月5000元，她若當選市長，台中市加碼0到6歲營養津貼每月1500元；她也提出營養午餐2380大升級，每周2次牛奶、3次水果、每餐80元。

何欣純細數政見，包含0到6歲腸病毒疫苗補助、普發現金、老人健保補助繼續、敬老愛心卡擴大不歸零，以及交通政見等等，表示要用首都格局建設台中，台中不比台北和高雄差，可以大步發展。

陳雅惠說，今年選舉面臨苦戰，4年前她本來就是吊車尾當選，這次東南區議員席次從5席變成4席，外界都在傳自己很穩、要分票給別人，但這種傳言可能會讓她落馬，拜託鄉親集中選票，若能順利連任，未來一定會配合何欣純推動普發現金等政見。

何欣純隨後馬不停蹄，趕往北屯區為議員謝家宜競總成立大會助陣，之後還要到潭子區蕭隆澤競總、南屯區何文海競總成立大會，下午4時半回到本命區屯區，從霧峰民主草坪出發車掃。何辦指出，會盡可能安排在全台中都完成車掃，同時也要保證每個議員的競總成立大會都到場。

何欣純（中）單日要跑4場議員競總成立大會，傍晚還要回本命區車掃。記者陳敬丰／攝影