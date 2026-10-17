沈伯洋稱「矽谷舊思維」蔣競辦酸：為了打擊蔣萬安政見盡顯無知

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前替黨籍北市議員參選人站台時，質疑台北科技廊帶「到底要串連什麼」，並稱矽谷是「舊思維」。蔣萬安競選辦公室發言人楊沛緰質疑，沈伯洋為了打擊蔣萬安提出的政見，盡顯對市政與產業面的無知。

楊沛緰指出，沈委員為了反對蔣萬安，竟連矽谷都說成「舊思維」，這次問「廊什麼帶」，下次沈委員是不是要問「矽什麼谷、竹什麼科」？

楊沛緰指出，沈伯洋只會掉書袋，搬出「Innovation District」（創新街區）概念，然而，根據華府智庫布魯金斯研究院2014年對創新街區的報告中，就定義創新街區是在地理上緊密相連、便於大眾運輸抵達且技術高度連網的區域，由頂尖研究機構、龍頭企業與新創孵化器聚集，並融合了辦公、住宅與商業零售等混合機能的城市空間，這個概念與蔣萬安市長所提出的AI產業廊帶完全相符，沈伯洋卻完全不知。

楊沛緰表示，沈伯洋為了打擊蔣萬安提出的政見，繼上次先把產業串聯簡化成視訊開會，接著把科技廊帶理解成樹蔭步道後，如今又把矽谷說成是舊思維，盡顯對市政與產業面的無知。既然沈委員日前自己都說「自己不懂，他們超懂」，就應該多向專業請益、把功課補齊，「讓懂產業、積極布局AI的蔣市長繼續帶領台北向前，也請沈委員先回家補課。」