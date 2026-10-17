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上百名跨黨派里長相挺 侯友宜喊：我最大的心願就是讓李四川接棒

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
新北市長侯友宜（左）上午和國民黨市長參選人李四川（中）一起到蘆洲，參加無黨籍市議員李翁月娥（右）競選總部成立大會，攜手共喊凍蒜！記者林昭彰／攝影
新北市長侯友宜（左）上午和國民黨市長參選人李四川（中）一起到蘆洲，參加無黨籍市議員李翁月娥（右）競選總部成立大會，攜手共喊凍蒜！記者林昭彰／攝影

新北市長侯友宜上午和國民黨市長參選人李四川一起到蘆洲，參加無黨籍市議員李翁月娥競選總部成立大會，2人除了細數李翁議員歷年政績，更懇請鄉親下屆市長要選對的人，侯友宜並強調「我最大的心願就是讓李四川接棒、下一棒一定要交給李四川！」

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侯友宜致詞說，現場上百位里長跨黨派齊聚，充分展現基層對地方建設的共同期盼。三蘆地區近年持續推動新北市第二行政中心、停車場及公共托育中心等重大工程，民生基礎建設逐步到位。

「下一位市長，不是選什麼黨，而是要看他會做什麼事，李四川就是會做事的人，我的下一棒就是要交給李四川！」相信以他42年實幹經驗與絕佳執行力，一定能繼續跟在地里長緊密站在一起、實實在在為地方拚建設。

李四川則說，他42年公職生涯全部奉獻給工程與市政，過去擔任新北市副市長期間，與李翁月娥議員及各級民代、里長緊密合作，共同推動抽水站、防洪設施及蘆洲分局新建等多項建設，與在地有深厚情感。

這對期間跑選舉，有人說他年紀大，但臉上皺紋、手上的繭都代表經驗，還有人說他看起來很俗，「我就是台灣俗！但我很老實，有錯就承認，不會拗來拗去」。從侯市長手上接棒，接下的不是位置，而是承接對市民與新北未來的重責大任。

李四川承諾，未來將加速興建「蘆社大橋」強化聯外交通、紓解車潮，並串聯AI科技產業廊帶、創造在地就業機會；要興建「蘆洲醫院」，補足在地及溪北地區醫療量能；照顧長輩方面，將擴大敬老卡使用範圍，其中300點可當作悠遊卡使用，在超商、藥局等地方消費，使長輩福利更實質、更彈性。

新北市長侯友宜（左）致詞請鄉親支持無黨籍市議員李翁月娥（右三）和國民黨新北市長參選人李四川（右四）。記者林昭彰／攝影
新北市長侯友宜（左）致詞請鄉親支持無黨籍市議員李翁月娥（右三）和國民黨新北市長參選人李四川（右四）。記者林昭彰／攝影

無黨籍新北市議員李翁月娥（右起）上午在蘆洲舉辦競選總部成立大會，國民黨市長參選人李四川和新北市長侯友宜一起到場站台。記者林昭彰／攝影
無黨籍新北市議員李翁月娥（右起）上午在蘆洲舉辦競選總部成立大會，國民黨市長參選人李四川和新北市長侯友宜一起到場站台。記者林昭彰／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（左）到蘆洲參加無黨籍市議員李翁月娥（右）競選總部成立大會，懇請鄉親支持。記者林昭彰／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（左）到蘆洲參加無黨籍市議員李翁月娥（右）競選總部成立大會，懇請鄉親支持。記者林昭彰／攝影

無黨籍新北市議員李翁月娥（左）上午在蘆洲舉辦競選總部成立大會，新北市長侯友宜（右）和國民黨市長參選人李四川（中）一起參加。記者林昭彰／攝影
無黨籍新北市議員李翁月娥（左）上午在蘆洲舉辦競選總部成立大會，新北市長侯友宜（右）和國民黨市長參選人李四川（中）一起參加。記者林昭彰／攝影

侯友宜 李四川 里長 2026九合一選舉 新北市選舉

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