立院通過滿65歲長者健保免費 李四川喊話蘇巧慧：應為新北長者發聲

藍白昨聯手在立法院三讀通過老人福利法修正案，推動所得級距未達20%年滿65歲長者老人健保免費，但新北市長參選人、立委蘇巧慧在議事日程表決時就投反對票，後來又缺席表決，遭藍營批是徹頭徹尾封殺法案。李四川表示，這個法案是對長者的照顧跟關懷，蘇巧慧委員是新北的立委，她應該要為新北的長者能夠發聲。

國民黨新北市長參選人李四川今出席「我們都挺李四川！幼托後援會」時受訪表示，新北市65歲以上的長輩有將近80幾萬人，他感謝藍白在野的所有立委，推動長者健保排富免費修法通過，代替長輩來繳交健保費，這不是補助，這一個是對長者的照顧跟關懷，蘇巧慧委員是新北的立委，她應該也要為新北的長者能夠發聲。

媒體詢問，針對蘇巧慧昨天稱自己很極力爭取淡海輕軌，但競辦批評淡海輕軌二期補助被中央砍光，是積極爭取到零？李四川說，捷運的建設不分顏色也不分黨派，是為了市民交通的方便，她所謂極力爭取，但明明淡海捷運預算還是被中央砍掉，希望她能夠再一次極力爭取，讓這個預算能還給新北市，讓新北市捷運局能夠按照進度來執行工程。

今晚李四川將與侯友宜及張善政、蔣萬安等人在桃園同台合體，李四川表示，基北北桃本來就是一日生活圈，他一定會接好侯友宜市長交下來的這一棒，年底若進到新北市府，會跟謝國樑市長、蔣萬安市長及張善政市長一起為基北北桃教育、交通、文化及所有產業共同努力，讓基北北桃一日生活圈的所有市民能安居樂業。

國民黨新北市長參選人李四川今出席「我們都挺李四川！幼托後援會」，受到現場幼教團體歡迎。記者林媛玲／攝影