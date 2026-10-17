陳瑩穿T恤酸吳秀華「凹！那麼寬喔！」 吳陣營反擊：選舉要有格調

民進黨台東市長參選人翁聖惠今天舉行競選總部暨後援會成立大會，同黨縣長參選人、立委陳瑩到場力挺，還穿上印有「超越台東15米」、「凹！那麼寬喔！」字樣的訂製T恤，甚至將「秀」字改成「禿」，暗諷吳秀華陣營開闢15米寬農路爭議事件的意味濃厚。

對此，吳秀華陣營回應，選舉應比政見、能力與對地方的承諾，不應靠諧音影射、刻意嘲諷吸引目光。

陳瑩表示，吳家農路爭議接連浮上檯面，她下鄉拜訪時，也接獲公所反映類似問題。她質疑，自己曾協助許多農民申請農路，即使只有三戶人家，主管機關也會評估實際需求與效益，更何況是沒有住戶的道路，為何仍有開闢必要？

她指出，外界原本關注台東市建和農路，後來又傳出鹿野有類似情況，如今南迴地區也有公所反映，曾被指示要開闢農路。她認為，吳秀華身為縣長參選人，面對相關爭議應向社會交代清楚，不能只以自己無罪回應，是否涉及犯罪仍應由司法機關依法調查、判定。

吳秀華陣營則表示，尊重各候選人的選擇，但希望所有候選人把心力放在提出具體政策，讓台東鄉親看見未來，而不是以影射、嘲諷作為選舉焦點。

聲明也將話題轉向民生政策，指出立法院昨三讀通過老人福利法第22條修正案，針對符合所得條件的65歲以上長者，由中央全額補助全民健康保險保險費；但相關法案表決時，包括陳瑩在內的多位民進黨立委缺席、未參與投票，要求陳瑩向選民說明立場與理由。

吳陣營表示，選舉應回應人民需求，候選人應提出改善台東交通、農業、青年發展及地方經濟的具體方案，接受鄉親檢驗。