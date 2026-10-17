快訊

中職／龍隊打線出爐！蔣少宏結束連任7場先發蹲捕 龍隊啟用林辰勳扛G1

白宮發言人只當5天！記者揭才登場2分鐘就知會下台「 川普害她淪笑柄」

「最強秋老虎」下周一現蹤！賈新興：薔琵颱風不排除接近台灣甚至登陸

聽新聞
0:00 / 0:00

陳瑩穿T恤酸吳秀華「凹！那麼寬喔！」 吳陣營反擊：選舉要有格調

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
國民黨台東縣長參選人、議長吳秀華（右二）昨天出席縣府活動，接受媒體詢問時針對農路案表示，「不會擔心，該來的總是要來，把事情釐清就好」。聯合報系資料照
國民黨台東縣長參選人、議長吳秀華（右二）昨天出席縣府活動，接受媒體詢問時針對農路案表示，「不會擔心，該來的總是要來，把事情釐清就好」。聯合報系資料照

民進黨台東市長參選人翁聖惠今天舉行競選總部暨後援會成立大會，同黨縣長參選人、立委陳瑩到場力挺，還穿上印有「超越台東15米」、「凹！那麼寬喔！」字樣的訂製T恤，甚至將「秀」字改成「禿」，暗諷吳秀華陣營開闢15米寬農路爭議事件的意味濃厚。

2026九合一選舉

對此，吳秀華陣營回應，選舉應比政見、能力與對地方的承諾，不應靠諧音影射、刻意嘲諷吸引目光。

陳瑩表示，吳家農路爭議接連浮上檯面，她下鄉拜訪時，也接獲公所反映類似問題。她質疑，自己曾協助許多農民申請農路，即使只有三戶人家，主管機關也會評估實際需求與效益，更何況是沒有住戶的道路，為何仍有開闢必要？

她指出，外界原本關注台東市建和農路，後來又傳出鹿野有類似情況，如今南迴地區也有公所反映，曾被指示要開闢農路。她認為，吳秀華身為縣長參選人，面對相關爭議應向社會交代清楚，不能只以自己無罪回應，是否涉及犯罪仍應由司法機關依法調查、判定。

吳秀華陣營則表示，尊重各候選人的選擇，但希望所有候選人把心力放在提出具體政策，讓台東鄉親看見未來，而不是以影射、嘲諷作為選舉焦點。

聲明也將話題轉向民生政策，指出立法院昨三讀通過老人福利法第22條修正案，針對符合所得條件的65歲以上長者，由中央全額補助全民健康保險保險費；但相關法案表決時，包括陳瑩在內的多位民進黨立委缺席、未參與投票，要求陳瑩向選民說明立場與理由。

吳陣營表示，選舉應回應人民需求，候選人應提出改善台東交通、農業、青年發展及地方經濟的具體方案，接受鄉親檢驗。

民進黨台東縣長參選人、立委陳瑩出席市長參選人翁聖惠競選總部成立大會，身穿上印有「超越台東15米」、「凹！那麼寬喔！」字樣的T恤，影射對手吳秀華及其家族涉及的農路爭議。記者尤聰光／攝影
民進黨台東縣長參選人、立委陳瑩出席市長參選人翁聖惠競選總部成立大會，身穿上印有「超越台東15米」、「凹！那麼寬喔！」字樣的T恤，影射對手吳秀華及其家族涉及的農路爭議。記者尤聰光／攝影

陳瑩 吳秀華 2026九合一選舉 台東縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

長者健保費減免修法三讀 吳秀華提政見、陳瑩談智慧照顧未參與表決

老人健保免費10綠委縣市長參選人不表態 陳以信：拜票第一 表決落跑

老人健保費補助三讀修法 王美惠：與民進黨團立場一致

藍白聯手通過65歲長者免健保費 沈伯洋等參選縣市長10綠委缺席表決

相關新聞

蔣萬安政績+1！艋舺公園大改造化身微型森林 一眼眺望百年龍山寺

北市艋舺公園改造工程完工，台北市長蔣萬安今主持開園典禮，迎來空間大翻轉，不僅新植43株喬木增加綠蔭，打造微型森林，園區整合中軸步道、親水廣場、親子涼亭、星象廣場區塊，中軸線可以一眼望到百年古蹟龍山寺。

沈伯洋稱「矽谷舊思維」蔣競辦酸：為了打擊蔣萬安政見盡顯無知

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前替黨籍北市議員參選人站台時，質疑台北科技廊帶「到底要串連什麼」，並稱矽谷是「舊思維」。蔣萬安競選辦公室發言人楊沛緰質疑，沈伯洋為了打擊蔣萬安提出的政見，盡顯對市政與產業面的無知。

「韓流」吹進賴瑞隆本命區 韓國瑜小港助講抗「隆捲風」 柯志恩：天意

國民黨高雄市長參選人柯志恩今晚在小港舉辦「廟口開講」，曾掀起韓流旋風的立法院長韓國瑜到場助講，被外界視為直搗對手賴瑞隆前鎮、小港本命區。對此，柯志恩今被問到是否刻意安排，她笑回「這是天意」，強調早已規畫好，並非刻意選在同一天，但也不忘點名賴瑞隆先處理好本命區爭議。

連署開除趙少康黨籍？游淑慧駁「謠言何來」 蔣萬安：此刻一定要團結

資深媒體人趙少康近期兩度專訪民進黨台北市長參選人沈伯洋，藍營內有不同聲音，昨傳出有國民黨中央委員正發起連署，要開除趙的黨籍。對此，蔣萬安上午受訪，被問到會不會影響藍營選戰時表示，在這時刻，絕對一定要站穩腳步、團結一致。

「萊爾校長」團隊新作 AI短劇「貓哥的煩惱」登場酸沈伯洋

民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年發表「柯震東震出我國毒品政策的爛瘡」文章，其內容被解讀成支持毒品合法化。風向株式會社推出全新AI政治諷刺短劇「貓哥的煩惱」，由「萊爾校長」原班團隊製作，讓毒舌市民貓哥與「瘍瘤博士」、「慧拗媽媽」等角色同台交鋒。

老人免健保費修法缺席 沈伯洋親揭不投票原因

藍白昨天聯手三讀通過老人免健保費修法，但議場中，代表民進黨參選台北市長的立委沈伯洋缺席未投票。沈伯洋今到社子島坤天亭四甲內祈安賜福繞境，被問及此事時回應，立委無法正視不滿的民意，硬要通過法案，恕他不出席投票。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。