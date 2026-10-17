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徐欣瑩競總揭牌拚勝選 喊「團結、實力、廉能」守住藍天

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
選戰倒數42天，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今舉行競選總部揭牌，宣示以「團結、實力、廉能」三大主軸迎戰。記者黃羿馨／攝影
選戰倒數42天，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今舉行競選總部揭牌，宣示以「團結、實力、廉能」三大主軸迎戰。記者黃羿馨／攝影

選戰倒數42天，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今舉行競選總部揭牌，宣示以「團結、實力、廉能」三大主軸迎戰。她強調，過去兩屆議員、兩屆立委任內深耕地方，13鄉鎮市都有與鄉親共同打拚的成果，有信心守住新竹縣藍天。

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揭牌現場湧入支持者及地方社團，新竹縣長兼競選總部主委楊文科、新竹縣前縣長范振宗、邱鏡淳、國民黨副主席季麟連、前桃園縣長吳志揚，以及立委林思銘、林倩綺、鄭正鈐等人到場站台，多名地方民代、參選人及社團代表也現身相挺。

徐欣瑩表示，新竹縣13個鄉鎮市就像「13顆珍珠、各自美麗」，從科技聚落、田園風光到客家文化、農漁產業，各有不同特色。競選總部揭牌代表「責任的扛起」，她的勝選信心來自地方社團及國民黨各級民代團結一致。

徐欣瑩也提到，楊文科任內推動共融公園獲得肯定，相較之下，她接獲不少民眾反映竹北部分公園太熱、樹木減少、生態草地水泥化。

徐欣瑩並表示，未來若當選，將承接楊文科既有建設基礎，以兩屆縣議員及兩屆立委累積的地方經驗與中央視野，持續爭取建設經費，並強調「鄉親不要一直漏水的停車場，要的是紮紮實實的工程品質」，暗指對手鄭朝方在竹北市主政的幾座停車場陸續傳出漏水、雨天積水災情。

徐欣瑩並將選戰定調為「廉能政治與貪腐金權」的對決，強調要守護乾淨選風，讓納稅人的每一分錢真正用在人民身上。

楊文科則表示，這場選戰是「清白與貪腐、正義與邪惡」之爭，國民黨已吹響衝鋒號角。他細數任內推動共融式公園、總圖書館、美術館及十大交通建設等政績，強調兼顧科技產業及文化教育發展，並力挺徐欣瑩具完整歷練及宏觀視野，是承接新竹縣未來發展的最佳人選。

吳志揚則表示，徐欣瑩兼具專業背景與客家「硬頸」精神，未來可與桃園市長張善政、新竹市長高虹安發揮理工專業優勢，共同推動「桃竹苗大矽谷」。林思銘、林倩綺及鄭正鈐也到場力挺，呼籲支持者在最後42天全力催票。

選戰倒數42天，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今舉行競選總部揭牌，宣示以「團結、實力、廉能」三大主軸迎戰。記者黃羿馨／攝影
選戰倒數42天，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今舉行競選總部揭牌，宣示以「團結、實力、廉能」三大主軸迎戰。記者黃羿馨／攝影

選戰倒數42天，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今舉行競選總部揭牌，宣示以「團結、實力、廉能」三大主軸迎戰。記者黃羿馨／攝影
選戰倒數42天，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今舉行競選總部揭牌，宣示以「團結、實力、廉能」三大主軸迎戰。記者黃羿馨／攝影

選戰倒數42天，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今舉行競選總部揭牌，宣示以「團結、實力、廉能」三大主軸迎戰。記者黃羿馨／攝影
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選戰倒數42天，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今舉行競選總部揭牌，宣示以「團結、實力、廉能」三大主軸迎戰。記者黃羿馨／攝影

徐欣瑩 林倩綺 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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