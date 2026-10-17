影／被批擋老人福利 蘇巧慧：立委提案要考量財政狀況

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午前往永和區出席她與新北市議員參選人羅文崇的永和聯合競選總部成立大會。面對近期民調成長，蘇巧慧受訪時展現高度信心，強調民進黨在永和推出羅文崇與現任市議員許昭興兩位深耕在地的優秀人選，有信心兩席全上，未來將全力加速永和都更，將永和打造為青年追夢、長者安居的藝術之都。

針對藍白陣營於立法院通過老人福利法修正案後，質疑民進黨縣市首長參選人缺席表決，李四川競選辦公室更指其阻擋市民權益一事，蘇巧慧回應，自己非常重視且支持長輩福利，提出包含長輩與小孩照顧的「六大福利政見」，就是希望成為跨世代的堅實後盾。

蘇巧慧說，立委擁有預算建議權，但涉及預算之提案均應與行政院共同討論、考量財政狀況後推出，正如先前向中央建議並經評估後推行的「普發現金一萬元」，才屬合法合憲。她強調，未來所有與預算相關的建議，都應在考量行政部門財源的基礎上提出，以符合憲法精神。

此外，針對外界關心與父親前行政院長蘇貞昌同台安排，蘇巧慧表示，活動流程皆尊重主辦方規劃，由於各自選務行程緊湊，行程安排上自然有時重疊、有時錯開。她也透露，父女兩人再忙都會通電話互相關心與了解狀況，在選戰最後階段會一起加油。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天上午前往永和區出席她與新北市議員參選人羅文崇的永和聯合競選總部成立大會，一進場受現場支持民眾熱情歡迎。記者王長鼎／攝影