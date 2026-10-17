中市選戰過招！江啟臣贊同英文辯論 何欣純：跟市民報告為何用英文

台中市長選情白熱化，國民黨參選人江啟臣和民進黨參選人何欣純同意參加電視辯論，2人都有國外學歷，有媒體提議以英文辯論。江啟臣今表示，台中是國際城市，用英文辯論蠻好的；何欣純回應，無法理解為何用英文，跟市民報告應該用大家最熟悉的語言。

有媒體人昨晚呼籲，台中市長候選人辯論應該納入英文問答或政策論述的環節，畢竟雙方都擁有國外學歷，英文辯論可以驗證候選人的學歷含金量。

江啟臣今天赴太平為國民黨議員參選人黃佳恬站台，被問及此事，他表示「很好啊」，基本上台中是國際城市，何欣純有國外學歷，他自己也有，如果能夠用英文辯論，也是蠻好、蠻特別的一種方式。

何欣純到北屯為民進黨議員參選人謝家宜站台，也被問到英文辯論，直言不太能夠理解，辯論會的目的是要讓市民知道候選人提出的市政願景，以及如何解決市民的問題；如果要讓更多人知道，還是用最多市民熟悉的語言比較好。

何欣純認為，台中要邁向國際化不是只有語言，而是要協助市民邁向國際，她若當選市長願意編列預算、提供資源，幫助有夢想的市民圓夢；另外也要在台中塑造友善的語言環境，公共設施、行政措施採取雙語標示，讓外國朋友來台中感受到方便友善。

江啟臣1996年退伍後到美國求學，1998年取得匹茲堡大學公共與國際事務碩士學位，2002年取得南卡羅萊納大學國際關係博士學位。何欣純從成功大學歷史學系畢業後，前往英國約克大學讀碩士，取得婦女研究碩士學位。