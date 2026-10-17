「韓流」吹進賴瑞隆本命區 韓國瑜小港助講抗「隆捲風」 柯志恩：天意

國民黨高雄市長參選人柯志恩今晚在小港舉辦「廟口開講」，曾掀起韓流旋風的立法院長韓國瑜到場助講，被外界視為直搗對手賴瑞隆前鎮、小港本命區。對此，柯志恩今被問到是否刻意安排，她笑回「這是天意」，強調早已規畫好，並非刻意選在同一天，但也不忘點名賴瑞隆先處理好本命區爭議。

市長選戰升溫，賴瑞隆今在高雄最大票倉鳳山舉辦競選總部成立大會，柯志恩則選在小港「廟口開講」，還請出韓國瑜助陣，兩場活動同日登場，隔空較勁。

前鎮、小港是賴瑞隆連任三屆立委的選區，也是他問鼎市長的重要政治根基，不過，近來前鎮漁港改建爭議、大林蒲遷村民怨浮現，綠營人士私下形容「後院著火」。

柯志恩表示，「廟口開講」很早以前就已規畫，剛好今天輪到小港，韓國瑜也能到場，賴瑞隆又恰巧在鳳山舉辦造勢活動，「這是天意，沒有刻意安排」她強調，每個選區都非常重要，今天行程從旗津、大寮到鳳山，對各區都相當重視。柯提醒，賴瑞隆應好好處理本命區問題，包括柏油山汙染、中油大林煉油廠事故頻傳等，才是立委該做的事。

韓國瑜返回高雄助講，是否期待重現當年「韓流」拉抬選情，柯志恩坦言「沒有辦法複製韓流，就是走自己的腳步」，她對昨天岡山場湧入大批支持者感到驚訝、也相當高興，未來會一步一腳印做好準備，看好度與支持度都能迎頭趕上，讓高雄市民期待一位女性市長。