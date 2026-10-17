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影／盧秀燕與江啟臣豐原助講 同聲暗批前任市長不重視豐原捷運

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
國民黨台中市長參選人江啟臣、台中市議員參選人邱愛珊聯合競選總部今天在豐原區成立，台中市長盧秀燕到場助講。記者游振昇／攝影
國民黨台中市長參選人江啟臣、台中市議員參選人邱愛珊聯合競選總部今天在豐原區成立，台中市長盧秀燕到場助講。記者游振昇／攝影

國民黨台中市長參選人江啟臣、台中市議員參選人邱愛珊聯合競選總部成立會今天在豐原區廣福宮前廣場舉辦，台中市長盧秀燕到江啟臣同台同聲暗批前任台中市長，未重視捷運紅線到豐原案，曾說要再10年後才開始評估，盧秀燕說，捷運紅線延伸豐原可行性評估案，台中市府已送到中央。

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江啟臣和邱愛珊聯合競選總部成立現場，湧入大批支持者拿小國旗加油，江啟臣為邱愛珊授戰旗，盧秀燕送包子和粽子，祝邱愛珊包中。立委楊瓊瓔、顏寬恒、黃健豪和多位里長到場。

盧秀燕台上助講表示，她前任的台中市長曾說，台中捷運紅線延伸到豐原計畫，要10年後再開始評估，不是開始做，別人的捷運不知跑到哪了，台中捷運紅線還要評估，她說立法院副院長江啟臣和台中市議邱愛珊告訴她，捷運要再10多年評估，希望現在就評估，通過後可以開始建設，工期可以縮短10年以上。

盧秀燕表示，台中市政府已開始做評估計畫並送中央，因為捷運案要中央同意才可以做，她聽了江啟臣和邱愛珊建議，縮短10年，現在可行性評估已送到中央，但是江啟臣如果沒有當選市長，誰可以配合豐原和后里建設，配合邱愛珊議員，她呼籲現場民眾，讓豐原在地子弟江啟臣，成為台中縣市合併以來，第一位台中市長是豐原人江啟臣。她說台中市要繼續幸福，市長和市議員都要選對人，她預祝台中藍營在年底選舉中，市長、市議員和里長都全壘打。

江啟臣助講肯定邱愛珊過年4年對豐原后里的貢獻，他是豐原人，吃這裡的米，喝這裡的水，要為豐原付出更多，更努力，他致詞多次肯定站一旁的台中市長盧秀燕，過去8年為台中的努力，開不了工的開工，完不了工的完工了，盧秀旁聽到江啟臣助講內容，也不斷壴掌回應；江啟臣說，盧秀燕任內重大建設包括東豐快速道路已開工，將階段性通車。他說捷運到豐原不是萝，正在進行中，他感謝盧秀燕市長讓捷運到豐原案提早評估，不然前任台中市長說，捷運紅線要做需再10年才評估。

國民黨台中市長參選人江啟臣、台中市議員參選人邱愛珊聯合競選總部今天在豐原區成立。記者游振昇／攝影
國民黨台中市長參選人江啟臣、台中市議員參選人邱愛珊聯合競選總部今天在豐原區成立。記者游振昇／攝影

國民黨台中市長參選人江啟臣、台中市議員參選人邱愛珊聯合競選總部今天在豐原區成立。記者游振昇／攝影
國民黨台中市長參選人江啟臣、台中市議員參選人邱愛珊聯合競選總部今天在豐原區成立。記者游振昇／攝影

國民黨台中市長參選人江啟臣、台中市議員參選人邱愛珊聯合競選總部今天在豐原區成立。記者游振昇／攝影
國民黨台中市長參選人江啟臣、台中市議員參選人邱愛珊聯合競選總部今天在豐原區成立。記者游振昇／攝影

國民黨台中市長參選人江啟臣、台中市議員參選人邱愛珊聯合競選總部今天在豐原區成立，台中市長盧秀燕到場助講。記者游振昇／攝影
國民黨台中市長參選人江啟臣、台中市議員參選人邱愛珊聯合競選總部今天在豐原區成立，台中市長盧秀燕到場助講。記者游振昇／攝影

國民黨台中市長參選人江啟臣、台中市議員參選人邱愛珊聯合競選總部今天在豐原區成立。記者游振昇／攝影
國民黨台中市長參選人江啟臣、台中市議員參選人邱愛珊聯合競選總部今天在豐原區成立。記者游振昇／攝影

盧秀燕 江啟臣 豐原 2026九合一選舉 台中市選舉 捷運

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