影／盧秀燕今連趕8場輔選！首場就喊到燒聲 鄉親高喊：選總統！

國民黨台中市長盧秀燕今早出席同黨台中市長參選人江啟臣、市議員黃佳恬聯合競選總部成立大會，盧秀燕致詞時頻頻咳嗽、喝水潤喉，透露昨晚高雄助選「太激動」，今天要連趕8場輔選，首站為黃佳恬站台就「燒聲（聲音沙啞）」。盧秀燕細數八年任內讓台中成為最幸福城市，鄉親激動高喊「選總統！更上層樓」。

國民黨台中市長盧秀燕今早參加台中市長參選人江啟臣、市議員黃佳恬聯合競總成立大會，在致詞推薦黃佳恬時，連連咳嗽，過拿水杯喝水，並表示「歹勢」，昨晚到高雄為國民黨高雄市長參選人柯志恩助選太激動，今天連趕八場台中、桃園、彰化等地，首場來太平為黃佳恬站台，講話、喊凍選，喊到燒聲。

盧秀燕細數黃佳恬勤走基層和推動的建設，並逐一為當地國民黨里長一一推薦，喊凍選。盧秀燕話鋒一轉，感謝市民八年來對她的信任與照顧，今年媒體評鑑，台中市榮獲全國最幸福城市，而且唯一連八年最幸福的城市。主持人喊「我是台中人，我驕傲，我幸福」。

盧秀燕接著說，所以她可以卸任，但她希望台中繼續幸福。一旁的台中市太平區農會總幹事余文欽高喊「選總統！」包括前市議員李麗華、市議員黃佳恬母女，以及台下的鄉親也激動高喊「選總統！更上層樓」。

盧秀燕笑稱，我們回到主題，台中要繼續幸福，選對人最重要，八年來，市民給她機會，她八年給台中市唯一連八年媒體評鑑最幸福城市，所以，市長選江啟臣、議員選黃佳恬、里長全壘打，台中繼續幸福。