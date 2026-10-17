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王惠美替姪子王信筌站台 下午是否現身藍營聯合造勢「8字留伏筆」

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美的姪子王信筌今天上午成立縣議員競選總部，王惠美上台將一副擔子交給王信筌，要他延續她的服務。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美的姪子王信筌今天上午成立縣議員競選總部，王惠美上台將一副擔子交給王信筌，要他延續她的服務。記者劉明岩／攝影

彰化縣長王惠美是否為國民黨提名參選人輔選，一直受到政壇關注，直到日前才為子弟兵秀水鄉長參選人鄭倫杰站台，今天上午再度為她的姪子、縣議員參選人王信筌競選總部成立大會站台。至於下午是否現身國民黨中部中彰投雲四縣市長聯合造勢大會，王惠美仍賣關子：「時間到了，就會知道」。

2026九合一選舉

國民黨中部中彰投雲四縣市長選舉，國民黨評估目前只有彰化縣落後，為防止彰化縣成為中部防線缺口，國民黨聯合造勢大會首場即落在彰化，估計動員1萬1千人，包括國民黨主席鄭麗文、立法院長韓國瑜及台中市長盧秀燕四縣市長參選人都將上台助講，拉抬聲勢。

因不滿對縣長提名過程的彰化縣長王惠美，至今仍未積極為魏平政輔選，今天下午是否出席在員林舉辦的聯合造勢大會度成為注目焦點。據國民黨彰化縣黨部主委蕭景田昨天說，中央黨部曾邀請縣長王惠美參加，但王縣長表示「另有公務，不克參加」。不過，王惠美今天上午「時間到了，就會知道」的說法，再度留下想像空間。

王惠美雖未替魏平政站台，日前，卻為曾擔任過她秘書由國民黨提名的秀水鄉長參選人鄭倫杰助選，被地方政壇視為可能逐步回到黨內輔選行列的訊號。她的姪子王信筌由國民黨提名投入第二選區縣議員選舉，王信筌今天成立縣議員競選總部，王惠美也再度上台助講，讓會場格外熱烈，也展現王惠美的魅力。

王信筌今天上午的競選總成立大會，約有三百多名支持者到場，王惠美很早就到場，上台時，除了介紹王信筌外，還強調她一貫「做對的事」的施政理念，除了上台贈菜頭期待好彩頭外，並高舉王信筌的手，與支持者高呼「凍蒜」外，也將一副擔子交給王信筌，希望他接下擔子，延續她的父親鹿港鎮前鎮長王福入及她從政以來的服務。

民進黨縣長參選人陳素月今天下午則在競總舉辦四大社團後援會成立大會，由秘書長徐國勇到場助陣。邱建富今天將走訪縣內十多場參選人競選總部成立大會及十五場敬老活動，透過密集跑行程增加與選民互動。

彰化縣長王惠美的姪子王信筌今天上午成立縣議員競選總部，王惠美上台將一副擔子交給王信筌，要他延續她的服務。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美的姪子王信筌今天上午成立縣議員競選總部，王惠美上台將一副擔子交給王信筌，要他延續她的服務。記者劉明岩／攝影

彰化縣長王惠美的姪子王信筌今天上午成立縣議員競選總部，王惠美陪著他爭取台下民眾的支持。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美的姪子王信筌今天上午成立縣議員競選總部，王惠美陪著他爭取台下民眾的支持。記者劉明岩／攝影

彰化縣長王惠美的姪子王信筌今天上午成立縣議員競選總部，王惠美上台拉起他的手高呼「凍蒜」。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美的姪子王信筌今天上午成立縣議員競選總部，王惠美上台拉起他的手高呼「凍蒜」。記者劉明岩／攝影

王惠美 藍營 2026九合一選舉 彰化縣選舉

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