趙少康曝今早LINE蔣萬安談選舉 建議做這件事

資深媒體人趙少康近日專訪民進黨台北市長參選人沈伯洋，藍營內有不同聲音，昨傳出國民黨中央委員發起連署，要開除趙的黨籍。趙少康上午受訪指出，早上還跟蔣萬安LINE，針對選舉的事情，給他一些建議。

對於傳出有黨內中央委員連署對趙少康開鍘，蔣萬安上午指出，在這時刻，絕對一定要站穩腳步、團結一致。蔣萬安上午赴東湖市場掃街後，隨即又參加議員李明賢競總成立活動，兩人同台還相互擁抱。

媒體也問趙少康，是否有跟蔣萬安聯絡？趙少康說，「我們都有聯絡」，早上還跟蔣萬安LINE，但不是針對這件事，是針對選舉的事情，給他一些建議。

媒體也問，蔣萬安競總成立，會邀請民眾黨主席黃國昌參加，但目前為止，好像沒有聽說國民黨主席鄭麗文會去參加，會不會勸蔣萬安也邀請鄭麗文？趙少康指出，他不知道蔣萬安邀請了誰，也許有邀請鄭麗文，只是不知道而已。對於蔣萬安市長，就是「多多益善，得道多助」有力量、有影響力的人，都應該邀請。