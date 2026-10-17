開除風暴解除…趙少康曝李乾龍把對方罵一頓 蔣萬安、張善政也聲援

國民黨中央委員江志雄發起連署開除中廣前董事長趙少康黨籍，趙少康今天透露，黨秘書長李乾龍有打給他，要他不要生氣，大家有機會吃個飯，並說把對方罵了一頓；趙也強調，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政都聲援，蔣萬安今早還有line往來，他針對選舉給蔣些建議。

國民黨議員李明賢今天辦競總成立大會，許多藍營大咖加持，趙少康前來時，蔣萬安正好助講完，兩人在台下相擁、緊握雙手，蔣萬安說，「一直以來趙大哥是最支持我的」，趙少康也喊「加油、加油」。李乾龍也與趙少康坐在台下，互動頻繁，有說有笑。

李乾龍說，國民黨最重要是團結，這是少數人意見，只有江先生個人意見，已經有跟江溝通過了，「黨內最需要團結，也打給趙少康為團結國民黨來努力」。

台北市議員游淑慧今早受訪指出，自己是國民黨中央委員，但並沒有看到任何人要連署開除趙少康黨籍。趙少康說，可能其他的中央委員覺得這個提案很荒謬，所以可能沒有去連署。李乾龍也打了兩、三次電話給他，已經把連署的人罵一頓，國民黨中央這種態度是對的。

針對張善政、蔣萬安有來聲援，趙少康說，張善政昨天在臉書也寫很長一篇文來聲援自己，只要稍微有一點腦筋，稍微有一點智慧，都可以判斷得出來，這種舉動是不智的，對國民黨的團結不利，對候選人也不利，不了解這種動作到底是要做什麼？是要害這些候選人？是要害國民黨嗎？真的要自制，適可而止。

江志雄被起底在中國大陸經商，曾在微信祝賀大陸77年國慶，趙少康指出，他不知道背後是不是有什麼力量，不隨便揣測，反正就是台灣內部的選舉，不管是美國、中國大陸，任何海外的勢力，都不要想要影響，台灣選民有智慧、有能力來選擇自己喜歡的候選人，想干涉台灣的選舉，結果是適得其反。