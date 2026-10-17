北市長辯論 沈伯洋：讓市民看清楚對事情立場

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天被問是否有信心在市長辯論時贏過對方時說，沒有所謂輸贏，辯論是要讓市民了解且看清楚辯論人對各種事情的立場，也希望要針對問題回答。

沈伯洋上午與民進黨台北市士林北投區議員出席社子島坤天亭遶境儀式，沈伯洋抵達時先參香扶轎再接受聯訪，期間發生1名阿嬤忽然現身並下跪陳情的插曲，沈伯洋隨即請阿嬤起身，最後蹲下聆聽阿嬤的陳情。

阿嬤向沈伯洋提及社子島有很多苦命且可憐民眾，希望沈伯洋幫忙。沈伯洋接受聯訪時被問到此狀況時說，阿嬤提到過去以來很多事未解決，希望他若當選市長後能幫忙，「我講沒問題，這個我來。」

沈伯洋被問及社子島開發議題時說，都持續有跟地方團體及黨籍議員溝通，此事不如外界想像複雜，但該做的就是要做，如當地禁建50年，他先前提過這對當地不公平，認為應盡快鋪設當地基礎建設。

沈伯洋表示，而台北市政府提出開發案的安置方案未照顧到當地，應重新盤點安置方案並保存九大聚落，且跟另一方開發派是可調和，所以希望法院判決出爐後，在合法狀況下，盡快調和當地的不同需求，相信會有更具創意的作法解決社子島現在面臨的困境。

媒體詢問針對市長辯論會準備狀況及是否有信心贏過對手，沈伯洋說，辯論本質是讓兩方立場讓人民看清楚，藉來回應答方式知道對各種事件的立場，且沒有所謂輸贏，只希望都可針對問題回答。

沈伯洋指出，辯論會時只要針對問題回答，人民自然會看在眼裡，進而了解是否跟辯論人的立場相合，才能決定是否要投下選票，這才是辯論的本質。

媒體問及媒體人趙少康因訪問沈伯洋遭國民黨中央委員發起連署要開除黨籍，而藍營支持者也出征責罵，是否會聲援趙少康，沈伯洋表示，目前是選舉期間，趙少康是媒體人透過不同電視台邀不同參選人出席，這是很自然不過，完全是身為媒體的專業，因這專業反而被出征，「自己一定站在趙少康這邊」。

沈伯洋被問及對手提出新都更方案的看法時說，這是把入口放很寬，但出口沒改變，他在這1週至2週內將向外界說明對及好的都更方案。

沈伯洋表示，都更最重要是照顧到每一位台北市民，都更現在最大問題是入口很寬、出口很窄，也就是容易進都更程序，但可能卡在招商、審議、核定、動工等程序，「所以中間是需要陪伴」。

沈伯洋說，都更從入口走到出口且最後要成功，中間約有6到7年的等待期要如何縮短，所以要提出好的陪伴機制，然後讓都更加速，此事才是最重要。

沈伯洋也肯定對手提出增加局處人力是正確方向，他表示，之前就一直提過台北市公務員的員額不足應該如何處理，且也提出完整增加人力的方案。