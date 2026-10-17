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老人免健保費修法缺席 沈伯洋親揭不投票原因
藍白昨天聯手三讀通過老人免健保費修法，但議場中，代表民進黨參選台北市長的立委沈伯洋缺席未投票。沈伯洋今到社子島坤天亭四甲內祈安賜福繞境，被問及此事時回應，立委無法正視不滿的民意，硬要通過法案，恕他不出席投票。
沈伯洋表示，現在立法院的亂象，值得大家重視；在醫療資源非常吃緊之下，如果要免費，就表示會有大量支出，這個花費怎樣才能夠精準、確保維持健保體系，這件事非常重要；這種大量花費是行政院的權責，如果立法跟行政沒有溝通，直接要通過這樣的立法，又違反預算法規定。
他認為，現在大家對立法委員的不滿意已到6、7成，結果這些立委還是無法正視現在民意，硬要通過這樣的法案，「恕我們對這件事情不予出席、不予投票。」
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