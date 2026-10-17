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老人免健保費修法缺席 沈伯洋親揭不投票原因

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天上午社子島坤天亭四甲內祈安賜福繞境。記者林佳彣／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天上午社子島坤天亭四甲內祈安賜福繞境。記者林佳彣／攝影

藍白昨天聯手三讀通過老人健保費修法，但議場中，代表民進黨參選台北市長的立委沈伯洋缺席未投票。沈伯洋今到社子島坤天亭四甲內祈安賜福繞境，被問及此事時回應，立委無法正視不滿的民意，硬要通過法案，恕他不出席投票。

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沈伯洋表示，現在立法院的亂象，值得大家重視；在醫療資源非常吃緊之下，如果要免費，就表示會有大量支出，這個花費怎樣才能夠精準、確保維持健保體系，這件事非常重要；這種大量花費是行政院的權責，如果立法跟行政沒有溝通，直接要通過這樣的立法，又違反預算法規定。

他認為，現在大家對立法委員的不滿意已到6、7成，結果這些立委還是無法正視現在民意，硬要通過這樣的法案，「恕我們對這件事情不予出席、不予投票。」

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