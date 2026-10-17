人無完人、操守最重要！楊文科芎林再挺徐欣瑩：可承擔縣政重任

國民黨新竹縣黨部主委楊文科昨出席芎林鄉黨員團結大會力挺新竹縣長參選人徐欣瑩，直言「世界上沒有完美的人」，不能因過去競爭抹煞能力與付出，強調「操守最重要」，肯定徐具清廉操守、專業能力及公共事務歷練，足以承擔縣政重任。

楊文科表示，基層力量是政黨最重要根基，他以「頭頂藍天、一身正氣」勉勵黨員，國民黨是一個有歷史、有制度、有紀律的政黨，既然認同共同理念，就應在關鍵時刻展現團結，不能因一時競爭留下心結，更不能讓個人得失影響整體大局。

談到徐欣瑩，楊文科表示，每個人都有不同經歷、個性及立場，不能因過去曾有競爭，就否定一個人的能力與付出。他強調，做人做事「操守最重要」，徐欣瑩具備清廉操守、專業能力與公共事務歷練，是能夠承擔責任、值得支持的人選。

楊文科指出，徐欣瑩擁有陽明交通大學博士學歷及理工專業背景，面對問題重視邏輯、分析與實際執行。新竹縣是台灣科技產業重要基地，未來縣政除延續既有建設，也需要具專業及宏觀視野的人才，將科技優勢轉化為地方持續發展的動能。

他表示，近年新竹縣持續推動教育、交通、體育及各項基礎建設，施政也重視財政紀律與行政效率。地方發展不是一個人的成績，而是一棒接一棒的責任，好的政策必須延續，既有成果也不能中斷，希望未來由徐欣瑩接棒，讓新竹縣持續向前。

面對年底選戰，楊文科坦言，這次選舉並不輕鬆，初選期間有競爭及不同意見，是民主機制的一部分，但提名確定後，就應尊重制度、放下歧見，把力量集中在共同目標。他強調「團結不能只是口號」，呼籲黨員支持徐欣瑩及各級參選人。

楊文科也呼籲芎林黨員全力支持國民黨提名的鄉長參選人陳星宏、縣議員參選人黃正彪及其他五合一選舉參選人，從地方到縣政整合力量。他最後喊話「我們要用快樂的心情來打這場選戰」，以信心、士氣及團結行動爭取鄉親認同。

國民黨新竹縣黨部主委楊文科昨出席芎林鄉黨員團結大會，公開力挺新竹縣長參選人徐欣瑩，肯定其清廉操守、專業能力及公共事務歷練。圖／國民黨新竹縣黨部提供

國民黨新竹縣黨部主委楊文科昨出席芎林鄉黨員團結大會，公開力挺新竹縣長參選人徐欣瑩，肯定其清廉操守、專業能力及公共事務歷練。圖／國民黨新竹縣黨部提供