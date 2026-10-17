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沈伯洋批都更新政入口寬、出口一樣窄？蔣萬安反問：難道不能雙管齊下

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午參加逐夢踩大街活動。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午參加逐夢踩大街活動。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安昨公布都更新政，都更門檻的整合意願從75%降到50%。民進黨台北市長參選人沈伯洋昨指新政把入口放寬，但是出口一樣窄，就像很多人需要急診，結果卻讓更多人來掛號；蔣萬安上午受訪反問，這兩者並不衝突，難道不能雙管齊下嗎？

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沈伯洋昨指出，都更政策若把入口放更寬，但出口窄沒改變，就沒解決都更的問題，他形容現在有些人需要急診，但解決方案卻是讓更多人掛號。

蔣萬安上午參加逐夢踩大街活動受訪指出，其實台北市在這幾年都更，不管是完工量、報核的案件數，或者是施工中的數量，都是全國第一、遙遙領先，難道沈委員都沒有看過這些都更相關的數據嗎？

他說，其實北市不管是對加速審議流程、增加人力、做好審議分流，簡化程序，另一方面昨天也再次提出大街廓面積的獎勵，也就是提高都更的誘因，同時持續加快讓都更往前推進，所以信維整宅就是一個最好的例子。

蔣萬安說，北市都更第一個門檻整合意願從90%降到75%以後，市府就進場協助試算，整合意願再達90%就進入模擬選配，再90%就公告招商，能夠順利進行都更，所以在這過程，市府同仁非常積極，不管是短短115天就完成上千次的諮詢，才能夠做好各項的整合程序的推進，然後完成，也能夠讓信維整宅公告招商。

蔣萬安說，市府各項加速審查的措施，以及提高容積的誘因，都會持續來做，持續的讓各項的都更往前推進。

台北市長蔣萬安上午參加逐夢踩大街活動。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午參加逐夢踩大街活動。記者楊正海／攝影

蔣萬安 都更 沈伯洋 2026九合一選舉 台北市選舉

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