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蔣萬安質疑條通怎用樹木、車架阻隔 沈伯洋：不尊重專業

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋今上午到社子島坤天亭四甲內祈安賜福繞境時受訪。記者林佳彣／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋今上午到社子島坤天亭四甲內祈安賜福繞境時受訪。記者林佳彣／攝影

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前談及條通文化被貼負面標籤，稱可用車架或樹木做實體阻隔，提高路過民眾的安全感；台北市長蔣萬安反問，這是突然的想法，還是真的嚴肅要提出解決方案？沈今認為，蔣不尊重專業，竟然用鄙夷（態度），直呼這種政策討論很不健康。

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沈伯洋前天舉辦「市長，你給我聽好了！」肥皂箱最終場，他回應中山北路跟林森北路的條通文化被貼負面標籤，可在容易產生爭執等熱點，用車架或樹木做實體阻隔，提高安全感。蔣萬安昨反問，條通要怎麼用樹木跟車架來阻隔？這是他自己突然的想法，還是說真的嚴肅要提出的解決方案？

沈伯洋上午到社子島坤天亭四甲內祈安賜福繞境被問及此事，他回應，蔣市長可能對於「市長，你給我聽好了」活動不熟悉，建議蔣可自己辦一場，讓市民直接面對面提問，討論到底應該怎麼解決市民這種不安。

他指出，在中山區的數位、實體資料的蒐集，都有人經過時感受到不安。這個不安感要怎麼解決，自己作為犯罪學研究所教授，講的是比如明亮程度、人行道要怎麼做，才會提到實體阻隔，「這個在我們的領域是極其正常的事情，在我們的文獻是多如牛毛。」

沈伯洋直言，自己只是單純回答市民問題，跟大家講可能有哪些解方，從照明一直到阻隔、文化本身負面標籤要怎麼撕除，「結果他竟然用鄙夷的這種...，這種政策的討論真的很不健康，又再一次看到不尊重專業就會變成這樣子。」

蔣萬安 沈伯洋 樹木 2026九合一選舉 台北市選舉

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