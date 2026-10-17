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蔣萬安質疑條通怎用樹木、車架阻隔 沈伯洋：不尊重專業
民進黨台北市長參選人沈伯洋日前談及條通文化被貼負面標籤，稱可用車架或樹木做實體阻隔，提高路過民眾的安全感；台北市長蔣萬安反問，這是突然的想法，還是真的嚴肅要提出解決方案？沈今認為，蔣不尊重專業，竟然用鄙夷（態度），直呼這種政策討論很不健康。
沈伯洋前天舉辦「市長，你給我聽好了！」肥皂箱最終場，他回應中山北路跟林森北路的條通文化被貼負面標籤，可在容易產生爭執等熱點，用車架或樹木做實體阻隔，提高安全感。蔣萬安昨反問，條通要怎麼用樹木跟車架來阻隔？這是他自己突然的想法，還是說真的嚴肅要提出的解決方案？
沈伯洋上午到社子島坤天亭四甲內祈安賜福繞境被問及此事，他回應，蔣市長可能對於「市長，你給我聽好了」活動不熟悉，建議蔣可自己辦一場，讓市民直接面對面提問，討論到底應該怎麼解決市民這種不安。
他指出，在中山區的數位、實體資料的蒐集，都有人經過時感受到不安。這個不安感要怎麼解決，自己作為犯罪學研究所教授，講的是比如明亮程度、人行道要怎麼做，才會提到實體阻隔，「這個在我們的領域是極其正常的事情，在我們的文獻是多如牛毛。」
沈伯洋直言，自己只是單純回答市民問題，跟大家講可能有哪些解方，從照明一直到阻隔、文化本身負面標籤要怎麼撕除，「結果他竟然用鄙夷的這種...，這種政策的討論真的很不健康，又再一次看到不尊重專業就會變成這樣子。」
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