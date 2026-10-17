爭取國光1815往返台北新路線 童子瑋：不經金山萬里讓基隆人上得了車

基隆安樂區許多通勤市民每天仰賴國光客運1815往返台北，但既有班車從金山、萬里沿線一路載客，開到基隆後經常已經接近滿載，尖峰時段要搭車困難。民進黨基隆市長參選人議長童子瑋說，交通部公路局完成審議新路線，規畫由基隆石山站發車，不經金山萬里，直接到基隆再前往台北市府轉運站，改善安樂區通勤族尖峰時段「上不了車」的問題。

基隆安樂區大型集合式住宅林立，很多市民往返雙北通勤，安樂區許多市民每天仰賴1815往返台北，但既有班車從金山、萬里沿線一路載客，進入基隆後經常已經接近滿載，尖峰時段常有通勤族必須繼續等後來的班車，有時甚至搭不上。童說，他長期收到的地方陳情，因此把改善國道客運運能列入交通政見，希望先從「基隆始發」著手解決問題。

童子瑋多次與交通部公路局、國光客運等溝通協調。童子瑋說，從市民反映每天候車困境，到提出新路線構想、與業者討論營運可行性，再到完成審議，每一步都需要政府與業者共同協調，這也是地方民意反映後，透過制度尋找解方的過程。

新路線最大的改變，就是預計改由石山站直接發車前往台北市府轉運站，不必再先行經金山、萬里載客。童子瑋說，以一般國道客運約40席座位計算，若能由基隆直接空車出發，就能把更多座位優先提供給安樂區通勤族，增加尖峰時段實際搭得到車的機會。

童子瑋表示，新路線將縮短整體行駛距離與時間。透過減少金山、萬里路段，以及台北市區部分繞行路線，整體里程可大幅縮短，預估單趟可節省超過1小時。如此一來，同樣的車輛與駕駛可以更有效率折返基隆，增加班次周轉，也有助提升尖峰時段整體運輸量能。

童子瑋指出，完成審議是重大進展，他會繼續追蹤國光客運準備進度，因為基隆是一座高度仰賴跨縣市通勤的城市，市政府必須照顧市民每天花在等車、塞車與往返雙北的時間。他的交通政策目標很清楚，就是「讓基隆人上得了車、上路不塞車」，讓市民可以早一點到公司，也能早一點回家，把更多時間留給自己與家人。