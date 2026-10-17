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連署開除趙少康黨籍？游淑慧駁「謠言何來」 蔣萬安：此刻一定要團結

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午陪台北市議員游淑慧在內湖五分市場掃街。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午陪台北市議員游淑慧在內湖五分市場掃街。記者楊正海／攝影

資深媒體人趙少康近期兩度專訪民進黨台北市長參選人沈伯洋，藍營內有不同聲音，昨傳出有國民黨中央委員正發起連署，要開除趙的黨籍。對此，蔣萬安上午受訪，被問到會不會影響藍營選戰時表示，在這時刻，絕對一定要站穩腳步、團結一致。

2026九合一選舉

蔣萬安上午參加逐夢踩大街活動受訪，針對趙少康遭黨內連署開除黨籍，桃園市長張善政喊話國民黨應該要有信心，蔣萬安說，趙大哥一直以來對他的照顧、提攜還有支持，都沒有改變，非常感謝。

蔣萬安說，昨天他在中廣專訪之後，剛好也碰到趙大哥，也互相彼此加油打氣，昨天也在臉書上面留言，給趙大哥支持，所以面對現在各方面的挑戰，「我們就是團結一心、並肩作戰」。 至於會不會影響到國民黨的選戰？蔣萬安說，所以在這個時刻，絕對一定要站穩腳步、團結一致。

蔣萬安上午也陪台北市議員游淑慧在內湖五分市場掃街，游淑慧說，因為她是中央委員，而且在中央委員的LINE群裡面，根本沒有看到任何人在串聯要開除趙先生，甚至有人在群裡面怒問說「誰在串聯」。

游淑慧指出，不知道這個謠言到底是從哪裡出來的，也請那個中央委員，如果有那個人，自己站出來，不知道這個風浪是怎麼起來的。

台北市長蔣萬安上午參加逐夢踩大街活動受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午參加逐夢踩大街活動受訪。記者楊正海／攝影

2026九合一選舉 蔣萬安 游淑慧 沈伯洋 趙少康 台北市選舉

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