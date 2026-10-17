影／社子島居民下跪陳情 沈伯洋回應曝光

北市社子島禁建超過50年，民進黨台北市長參選人沈伯洋今上午到當地參與宮廟活動，一位在地居民當場下跪陳情，希望沈當選市長幫忙解決，沈也允諾。

沈伯洋上午到社子島坤天亭四甲內祈安賜福繞境，正當要開始媒體聯訪時，一名婦人突然下跪陳情，直呼「社子島很多窮苦人，我拜託你。一間房子變幾十萬元要怎麼生活？我們要負債。你若當選市長，要幫忙社子島窮苦人。」沈伯洋也趕緊蹲下回應，他來解決。

沈伯洋受訪表示，社子島過去禁建50年，對社子島非常不公平，她（陳情民眾）希望能夠照顧社子島居民、保護這邊每一個人，過去很多事情沒被解決，希望自己上任後能夠幫忙。

沈伯洋也提到，他參選前幾天在保安宮時有被問到社子島問題，後來他針對地方團體、議員都有持續溝通，這整件事情沒有大家想像那麼複雜，很多該做就是要做。

他舉例，禁建50年，有不公平的成分在裡面，基礎建設要怎麼趕快鋪設很重要，再來北市府開發案的安置方案沒照顧到在這邊的每一個人，怎麼重新盤點安置方案也非常重要。

沈伯洋指出，之前盤點大家想要保存有9個地方，而開發又有另外一派聲音，這中間可以調和。希望法院判決出來前，只要在合法之下，能盡快調和每個人不同需要，他相信一定有做法來解決社子島所面臨困境。