快訊

去日本驚訝行動電源牌子都是它！老用戶推薦神回3優勢：便宜又安心

空中翻轉還能懸浮！特斯拉飛天跑車Roadster震撼亮相 5大問題一次看

薔琵颱風恐直撲台灣！氣象署估即將升格強颱 下周五起3天威脅最大

聽新聞
0:00 / 0:00

影／社子島居民下跪陳情 沈伯洋回應曝光

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋今上午到社子島參與宮廟活動，一位在地居民當場下跪陳情。記者林佳彣／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋今上午到社子島參與宮廟活動，一位在地居民當場下跪陳情。記者林佳彣／攝影

北市社子島禁建超過50年，民進黨台北市長參選人沈伯洋今上午到當地參與宮廟活動，一位在地居民當場下跪陳情，希望沈當選市長幫忙解決，沈也允諾。

2026九合一選舉

沈伯洋上午到社子島坤天亭四甲內祈安賜福繞境，正當要開始媒體聯訪時，一名婦人突然下跪陳情，直呼「社子島很多窮苦人，我拜託你。一間房子變幾十萬元要怎麼生活？我們要負債。你若當選市長，要幫忙社子島窮苦人。」沈伯洋也趕緊蹲下回應，他來解決。

沈伯洋受訪表示，社子島過去禁建50年，對社子島非常不公平，她（陳情民眾）希望能夠照顧社子島居民、保護這邊每一個人，過去很多事情沒被解決，希望自己上任後能夠幫忙。

沈伯洋也提到，他參選前幾天在保安宮時有被問到社子島問題，後來他針對地方團體、議員都有持續溝通，這整件事情沒有大家想像那麼複雜，很多該做就是要做。

他舉例，禁建50年，有不公平的成分在裡面，基礎建設要怎麼趕快鋪設很重要，再來北市府開發案的安置方案沒照顧到在這邊的每一個人，怎麼重新盤點安置方案也非常重要。

沈伯洋指出，之前盤點大家想要保存有9個地方，而開發又有另外一派聲音，這中間可以調和。希望法院判決出來前，只要在合法之下，能盡快調和每個人不同需要，他相信一定有做法來解決社子島所面臨困境。

社子島 沈伯洋 2026九合一選舉 台北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

沈伯洋提樹木、車架阻隔降低負面印象？蔣萬安競辦：市民聽他瞎扯

蔣萬安提放寬都更門檻 沈伯洋：出口窄未改會無解

認同趙少康二訪沈伯洋 陳水扁聲援：媒體人應給不同立場參選人發聲

松機遷建 沈伯洋：北市回函未涵蓋醫療後送等配套

相關新聞

連署開除趙少康黨籍？游淑慧駁「謠言何來」 蔣萬安：此刻一定要團結

資深媒體人趙少康近期兩度專訪民進黨台北市長參選人沈伯洋，藍營內有不同聲音，昨傳出有國民黨中央委員正發起連署，要開除趙的黨籍。對此，蔣萬安上午受訪，被問到會不會影響藍營選戰時表示，在這時刻，絕對一定要站穩腳步、團結一致。

老人免健保費修法缺席 沈伯洋親揭不投票原因

藍白昨天聯手三讀通過老人免健保費修法，但議場中，代表民進黨參選台北市長的立委沈伯洋缺席未投票。沈伯洋今到社子島坤天亭四甲內祈安賜福繞境，被問及此事時回應，立委無法正視不滿的民意，硬要通過法案，恕他不出席投票。

沈伯洋批都更新政入口寬、出口一樣窄？蔣萬安反問：難道不能雙管齊下

台北市長蔣萬安昨公布都更新政，都更門檻的整合意願從75%降到50%。民進黨台北市長參選人沈伯洋昨指新政把入口放寬，但是出口一樣窄，就像很多人需要急診，結果卻讓更多人來掛號；蔣萬安上午受訪反問，這兩者並不衝突，難道不能雙管齊下嗎？

影／社子島居民下跪陳情 沈伯洋回應曝光

北市社子島禁建超過50年，民進黨台北市長參選人沈伯洋今上午到當地參與宮廟活動，一位在地居民當場下跪陳情，希望沈當選市長幫忙解決，沈也允諾。

曹興誠建議沈伯洋取消辯論 沈富雄：蔣萬安選情已反彈了

九合一選戰剩下不到2個月，聯電創辦人曹興誠近日拋出建議，認為應取消原定10月31日舉行的台北市長電視辯論會，以便給台北市長蔣萬安留餘地；前民進黨立委沈富雄表示，蔣萬安的選情因此又翻轉了，因為曹興誠認為繞在蔣萬安周邊的都是惡人，但曹興誠心目中的惡人，恰巧就是他心目中的善類。

趙少康曝今早LINE蔣萬安談選舉 建議做這件事

資深媒體人趙少康近日專訪民進黨台北市長參選人沈伯洋，藍營內有不同聲音，昨傳出國民黨中央委員發起連署，要開除趙的黨籍。趙少康上午受訪指出，早上還跟蔣萬安LINE，針對選舉的事情，給他一些建議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。