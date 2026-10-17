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影／蔣萬安合體游淑慧 東湖五分市場齊喊凍蒜

攝影中心／ 記者張文玠／即時報導
台北市長蔣萬安（中）出席東湖五分市場踩街活動接受媒體聯訪。記者張文玠／攝影
台北市長蔣萬安（中）出席東湖五分市場踩街活動接受媒體聯訪。記者張文玠／攝影

台北市長蔣萬安今早現身內湖五分公園出席「逐夢踩大街」活動，並在國民黨立委李彥秀、台北市議員游淑慧陪同下，深入東湖五分市場向採買鄉親與攤商逐一握手拜票，沿途受到民眾熱烈歡迎，市場自治會也特地送上包子預祝高票連任。 

2026九合一選舉

針對10月31日即將登場的台北市長電視辯論會如何準備攻防，蔣萬安會前受訪表示，辯論會當天請大家拭目以待，他會把握機會將這四年來市府團隊各項施政成績，以及對未來台北市擘劃的具體願景藍圖，向所有市民朋友清楚說明。

台北市長蔣萬安走訪內湖東湖五分市場掃街拜票，大批支持者高舉競選旗幟熱情相挺。記者張文玠／攝影
台北市長蔣萬安走訪內湖東湖五分市場掃街拜票，大批支持者高舉競選旗幟熱情相挺。記者張文玠／攝影

台北市長蔣萬安（前排右二）、國民黨立委李彥秀（前排左一）於東湖五分市場掃街，熱情民眾開心拿出手機要求合影自拍。記者張文玠／攝影
台北市長蔣萬安（前排右二）、國民黨立委李彥秀（前排左一）於東湖五分市場掃街，熱情民眾開心拿出手機要求合影自拍。記者張文玠／攝影

台北市長蔣萬安（中）走訪東湖五分市場向攤商握手拜票。記者張文玠／攝影
台北市長蔣萬安（中）走訪東湖五分市場向攤商握手拜票。記者張文玠／攝影

台北市議員游淑慧（前排左二）、國民黨立委李彥秀（前排右一）與台北市長蔣萬安（後排右二）走訪東湖五分市場，市場自治會長王伯綸（前排左一）致贈包子預祝高票連任。記者張文玠／攝影
台北市議員游淑慧（前排左二）、國民黨立委李彥秀（前排右一）與台北市長蔣萬安（後排右二）走訪東湖五分市場，市場自治會長王伯綸（前排左一）致贈包子預祝高票連任。記者張文玠／攝影

2026九合一選舉 蔣萬安 游淑慧 台北市選舉

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