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影／蔣萬安合體游淑慧 東湖五分市場齊喊凍蒜
台北市長蔣萬安今早現身內湖五分公園出席「逐夢踩大街」活動，並在國民黨立委李彥秀、台北市議員游淑慧陪同下，深入東湖五分市場向採買鄉親與攤商逐一握手拜票，沿途受到民眾熱烈歡迎，市場自治會也特地送上包子預祝高票連任。
針對10月31日即將登場的台北市長電視辯論會如何準備攻防，蔣萬安會前受訪表示，辯論會當天請大家拭目以待，他會把握機會將這四年來市府團隊各項施政成績，以及對未來台北市擘劃的具體願景藍圖，向所有市民朋友清楚說明。
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