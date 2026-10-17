曹興誠建議沈伯洋取消辯論 沈富雄：蔣萬安選情已反彈了

九合一選戰剩下不到2個月，聯電創辦人曹興誠近日拋出建議，認為應取消原定10月31日舉行的台北市長電視辯論會，以便給台北市長蔣萬安留餘地；前民進黨立委沈富雄表示，蔣萬安的選情因此又翻轉了，因為曹興誠認為繞在蔣萬安周邊的都是惡人，但曹興誠心目中的惡人，恰巧就是他心目中的善類。

沈富雄昨在「少康戰情室」節目中指出，蔣萬安的選情在前日達到最低點，但已於16日反彈，曹興誠的言論正是關鍵所在。曹興誠是第一階段大罷免的操盤者，而沈伯洋則為大罷免領導人，沈伯洋主張的「朝小野大三部曲」分別為，第一部曲是無法無天，指的是大罷免；第二部曲是獨斷獨行，指的是不副署；第三部曲則是狼披羊衣的「大洋流」。

對於曹興誠建議取消辯論，沈富雄指出，蔣萬安的辯論稿都由所謂的「惡人」撰寫，因此曹興誠主張0場辯論。相比之下，沈伯洋仍堅持舉辦四場辯論，並未妥協，沈伯洋之所以堅持辯論，是因為他目前仍享受近期空戰的高點，認為在中間選民中的斬獲相當可觀，因此想要乘勝追擊，藉由辯論進一步擴大優勢。