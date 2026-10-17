快訊

沒付錢不等於偷！補習班老師超商拿80元茶葉蛋一二審均無罪…原因曝

「日本夜景遺產」2026年度名單公布！ 再增14處璀璨景點

曹興誠建議沈伯洋取消辯論！名嘴：蔣萬安選情已反彈了

聽新聞
0:00 / 0:00

AI園區改設淡海？選區議員陳偉杰怒：別再選舉操作淡海科技城！

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
淡水選區國民黨新北市議員陳偉杰怒稱，淡海科學城是淡水人的未來，不是民進黨打選戰的免洗筷！圖／陳偉杰提供
淡水選區國民黨新北市議員陳偉杰怒稱，淡海科學城是淡水人的未來，不是民進黨打選戰的免洗筷！圖／陳偉杰提供

新北市「淡海科學城」近日在政壇頻被提及，包括經濟部長龔明鑫、市長參選人蘇巧慧、和碩科技董事長童子賢均稱「AI園區應該設在淡海」，令淡水選區的市議員陳偉杰格外感慨，甚至怒指：根本就是赤裸裸的選舉政治操作！

2026九合一選舉

國民黨籍陳偉杰說，他早在2019年就提出「淡海科技園區」的主張，總統賴清德到了2024年選戰亦曾以此為政見，如今卻被民進黨擴大借題發揮、圍剿台北市長蔣萬安，將淡海當成攻擊武器。

「如果民進黨真的有心，淡海科學城需要延宕這麼多年嗎？」近年新北市政府拚命推動淡江大橋、淡北道路，他在議會盯緊淡海二期產業專區的都市計畫進度、爭取水電等基礎建設，在地基層跑痠了腿，中央沒給過實質奧援。

陳偉杰也批評立委蘇巧慧這麼多年未曾在立法院爭取過淡海科學城，到了參選新北市長、附和修理台北市的時候，才突然發現這是個「好工具」？

他呼籲民進黨拿出良心，不要再用空洞選舉語言掩蓋多年不作為，把淡海科學城當成「AI園區不應該放松山機場」的政治口水戰籌碼，反觀國民黨市長參選人李四川，才是真正站在「雙北合作共榮」的戰略高度，提出垂直產業分工、水平生態支撐將AI科技廊帶從北士科串聯到淡海、延伸至林口智慧園區。

陳偉杰 議員 龔明鑫 2026九合一選舉 童子賢 蘇巧慧 蔣萬安 新北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

黃國昌提將議員聯合競總當後援會 李四川：選前選後藍白合不變

童子賢不贊成松機遷建 蔣萬安曝黃仁勳找總部真正看中「區位優勢」

蔣萬安赴行政院會談松機遷移 盼中央地方攜手打造 AI 園區

沈伯洋批蔣萬安提AI廊帶「廊什麼帶」 陳以信酸唱賴總統反調

相關新聞

曹興誠建議沈伯洋取消辯論 沈富雄：蔣萬安選情已反彈了

九合一選戰剩下不到2個月，聯電創辦人曹興誠近日拋出建議，認為應取消原定10月31日舉行的台北市長電視辯論會，以便給台北市長蔣萬安留餘地；前民進黨立委沈富雄表示，蔣萬安的選情因此又翻轉了，因為曹興誠認為繞在蔣萬安周邊的都是惡人，但曹興誠心目中的惡人，恰巧就是他心目中的善類。

AI園區改設淡海？選區議員陳偉杰怒：別再選舉操作淡海科技城！

新北市「淡海科學城」近日在政壇頻被提及，包括經濟部長龔明鑫、市長參選人蘇巧慧、和碩科技董事長童子賢均稱「AI園區應該設在淡海」，令淡水選區的市議員陳偉杰格外感慨，甚至怒指：根本就是赤裸裸的選舉政治操作！

基隆人事頻調動因被認為特定政治背景？童子瑋：應建立專業文官體系

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋昨在資深媒體人李四端主持的Podcast節目「今晚找四端」指出，看見不少優秀的在地公務人員，因為被認為具有特定政治背景而不受重用，甚至遭到調動，最後也連帶影響市政推動與政策執行。他認為，文官體系不應該隨著政治因素而失去穩定性，因為真正成熟的治理方法，應該讓專業的人在適合的位置上發揮能力。

基隆市長戰 謝國樑攻婦女票 童子瑋推交通福利

基隆市長選舉白熱化，市長謝國樑婦女後援會昨成立，國民黨主席鄭麗文到場力挺謝國樑連任，謝強調，市府持續從家庭需求出發，讓年輕父母能夠安心育兒、孩子有更好成長環境；民進黨參選人童子瑋則推出六十五歲以上長輩敬老卡每月加發六百點等政見。

黃國昌提將議員聯合競總當後援會 李四川：選前選後藍白合不變

新北市長激戰，國民黨參選人李四川中和競選總部昨成立，現場聚集逾一千二百名鄉親及里長到場力挺，國民黨主席鄭麗文及新北副市長劉和然也到場相挺，民進黨參選人蘇巧慧狂掃夜市及黃昏市場。

沈伯洋提用樹阻隔條通爭執 蔣萬安：不能只憑想像

首都之戰攻防激烈，民進黨台北市長參選人沈伯洋談到如何撕掉北市條通文化的負面標籤時，主張在易產生爭執熱點，以「樹木與車架阻隔」，安全感會提高，負面印象就會降低。台北市長蔣萬安反問，這是他自己突發的想法？還是認真、很嚴肅要提出的解決方案？對各項市政問題，絕不是像沈委員所目前想像，或是用嘴巴上說的。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。