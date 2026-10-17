AI園區改設淡海？選區議員陳偉杰怒：別再選舉操作淡海科技城！

新北市「淡海科學城」近日在政壇頻被提及，包括經濟部長龔明鑫、市長參選人蘇巧慧、和碩科技董事長童子賢均稱「AI園區應該設在淡海」，令淡水選區的市議員陳偉杰格外感慨，甚至怒指：根本就是赤裸裸的選舉政治操作！

國民黨籍陳偉杰說，他早在2019年就提出「淡海科技園區」的主張，總統賴清德到了2024年選戰亦曾以此為政見，如今卻被民進黨擴大借題發揮、圍剿台北市長蔣萬安，將淡海當成攻擊武器。

「如果民進黨真的有心，淡海科學城需要延宕這麼多年嗎？」近年新北市政府拚命推動淡江大橋、淡北道路，他在議會盯緊淡海二期產業專區的都市計畫進度、爭取水電等基礎建設，在地基層跑痠了腿，中央沒給過實質奧援。

陳偉杰也批評立委蘇巧慧這麼多年未曾在立法院爭取過淡海科學城，到了參選新北市長、附和修理台北市的時候，才突然發現這是個「好工具」？

他呼籲民進黨拿出良心，不要再用空洞選舉語言掩蓋多年不作為，把淡海科學城當成「AI園區不應該放松山機場」的政治口水戰籌碼，反觀國民黨市長參選人李四川，才是真正站在「雙北合作共榮」的戰略高度，提出垂直產業分工、水平生態支撐將AI科技廊帶從北士科串聯到淡海、延伸至林口智慧園區。