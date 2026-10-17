基隆人事頻調動因被認為特定政治背景？童子瑋：應建立專業文官體系

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋昨在資深媒體人李四端主持的Podcast節目「今晚找四端」指出，看見不少優秀的在地公務人員，因為被認為具有特定政治背景而不受重用，甚至遭到調動，最後也連帶影響市政推動與政策執行。他認為，文官體系不應該隨著政治因素而失去穩定性，因為真正成熟的治理方法，應該讓專業的人在適合的位置上發揮能力。

童子瑋從文官制度談到城市治理與未來發展藍圖，他表示，「文官系統是所有政府體系裡面，最重要的一個支柱」，市長可以有自己的施政理念，但必須尊重專業、建立制度，也要提出清楚的方向與計畫，才能帶領整個市政府團隊，把政策真正落實。

童子瑋表示，這幾年他在議會觀察市政運作，看見不少優秀的在地公務人員，因為被認為具有特定政治背景而不受重用，甚至遭到調動，最後也連帶影響市政推動與政策執行。他認為，文官體系不應該隨著政治因素而失去穩定性，因為真正成熟的治理方法，應該讓專業的人在適合的位置上發揮能力。

童子瑋說，說到基隆未來的城市發展，市長不能只有口號，而要先把計畫準備好，再帶著專業團隊與中央、地方及相關單位溝通。他提出，未來市政府要與港務公司建立更穩定的合作平台，重新串聯港口、產業與城市發展，讓基隆港不只是交通與貨運設施，而能重新成為城市經濟的重要引擎。

童子瑋以警察勤務繁重加給為例指出，過去非六都警察相關加給與六都存在明顯落差，也造成基隆年輕警力流失，因此他花了多年時間，從警政署、人事行政總處一路與行政院溝通，最終成功從制度面處理問題。

童子瑋表示，這項政策的爭取，必須要了解制度、提出說法跟方案、反覆溝通，最後才促成多方共識，才有機會鬆綁相關規範，最後成功促成非六都的地方政府，能有編列相關加給預算的空間，最後讓政策真正落地執行。