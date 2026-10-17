松機遷建 沈伯洋促配套 蔣萬安籲中央坐下來談

台北市長蔣萬安提出遷建松山機場引發朝野攻防。民進黨市長參選人沈伯洋昨表示，國防、救災、醫療後送等若無法解決，會付出更高成本。交通部長陳世凱暗諷，有些事與其用想像，倒不如跟專業單位討論。回擊交通部說評估就要廿年，蔣萬安昨表示，「我看的是第一天」，跨出第一步，面對困難克服問題，終究可以達成。

蔣萬安昨天接受廣播專訪時，捍衛其主張，他說，第一次有現任市長願遷移松機，且這是民進黨廿年以上主張；他很願意跟中央坐下來，務實面對，克服問題。

蔣萬安表示，松機遷移可帶來非常多好處，遷移後打造ＡＩ園區，形成產業聚落，匯聚國內外人才，刺激消費；稅收提高後，投入公共服務，全面提升生活品質，這對城市發展很重要。

蔣萬安說，ＡＩ需能源，產業需電力，民進黨連長期主張的非核家園都可以調整，何況輝達來了的ＡＩ需求；同理，松機遷移也能克服一切困難，打通產業廊帶。

沈伯洋指出，松機十五分鐘車程內有九家重要醫院；松機很大部分是中央的，需要跟中央協調，國防、國安、商務、醫療後送、救災等配套都很重要。

國防部長顧立雄表示，松機是國防重要的中樞防衛節點，替代設施的可行性及任務銜接都必須審慎評估。

陳世凱表示，松機遷建工作幾乎由中央負責，北市府應該沒有任何工作；中央各部會的評估都還沒啟動，他建議蔣萬安跟交通部討論，到目前為止，蔣萬安連一個公文都沒有發。

衛福部長石崇良則說，離島後送重症患者主要靠定翼機，降落在松山機場，對病人或隨行者都較安全。