觀察站／高雄市長之爭 冷熱對決誰能勝出

高雄市長選戰前期偏冷，參選人登記後才漸升溫，國民黨市長參選人柯志恩、民進黨參選人賴瑞隆在倒數階段加速布局後援會與造勢；賴瑞隆冷打法避免節外生枝，柯志恩串連黨內大咖炒熱選情拚逆轉；從盤勢來看，最終勝負關鍵在誰能把既有支持轉化成選票，政治攻防中少犯錯。

高雄政治版圖綠大藍小，基本盤差距在一成五至二成，四年前柯志恩挑戰爭取連任的現任市長陳其邁，輸十八個百分點。四年後再戰，對手換成慢熱的賴瑞隆。

選戰開打以來，賴瑞隆有兒子疑涉霸凌事件，疑收五互集團政治獻金惹議，卻對政治攻防一概冷處理，藍營宛如打到一團棉花，難激起選戰火花，選舉大環境對賴瑞隆利多，「冷打法」戰術主要是避免與柯志恩熱戰，節外生枝。

空戰炒不起來，選戰回歸陸戰操盤。政界人士指出，柯志恩蹲點四年，走遍高雄卅八區，人氣攀升，此戰邀王金平任競總主委補強陸戰，八二三豪雨勘災急行軍，對比賴瑞隆「慢半拍」，快慢反差在基層發酵。柯志恩首場鳳山造勢，請台北市長蔣萬安站台，逼得對手請出民進黨台北市長參選人沈伯洋反制。

賴瑞隆內有新潮流操盤「九宮格」戰術，串聯地方組織、強化後援會，外有賴清德總統、前總統蔡英文積極拉抬；鞏固基本盤、爭取青年及中間選民，是選戰後半場關鍵考驗。